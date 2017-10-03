Mirzo Ulugbek Innovation Center зарегистрировал своих первых резидентов

Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center зарегистрировал своих первых резидентов.

Напомним, указом Президента Узбекистана создан Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center. Цели — углубление интеграции науки, образования и производства в отрасли ИКТ, а также создание благоприятных условий для развития высокотехнологичных отраслей экономики.

Центр официально начал свою деятельность с 25 августа 2017 года. С этого дня Дирекция Mirzo Ulugbek Innovation Center начала принимать заявки от юридических лиц для получения статуса резидента Центра.

По состоянию на 1 октября 2017 года более 70 юридических лиц подали заявки для получения статуса резидента Центра. Из них 28 компаний уже получили статус резидентов Центра.

Резидентами инновационного центра стали ООО «Innovatsiyalar va sanoat kooperatsiyasi markazi», ЧП «OLSOFT», ООО «Realsoft», ООО «Green White Solutions», ООО «Avars Plus», ЧП «Datasite Technology», ООО «Pragmatik Solutions», ООО «Gigal Info», ООО «Paymobile», ООО «Fof Soft Technology», ООО «Wiener Deming», ООО «Venkon Group», ООО «Leading Business Software», ООО «Intelligent Solutions», ЧП «Special Soft», ООО «SBS-Infosoft», УП «SSP-MAROQAND», ООО «Algoritm Consulting Group», ЧП «Micros Development», ООО «Invest Loyiha Konsalt», ЧП «Round Umbrella», ООО «Nyumaks Technology», ООО «Business Triangle», ЧП «Smart-com», ООО «Standart IT-Sektor», ООО «Prime Media Solution», ООО «Smart Technologies Group» и ООО «Alm Soft».

Зарегистрированные резиденты до 1 января 2028 года получили льготы и преференции, установленными Указом Президента Республики Узбекистан УП-5099 от 30 июня 2017 года.

Директор Mirzo Ulugbek Innovation Center Хуршид Султанов отметил: «В первую очередь, я хотел бы поздравить компании, которые стали резидентами Центра. Сейчас мы рассматриваем заявки других компаний и ожидаем, что в ближайшее время количество резидентов увеличится. Надеюсь, что IT-компании Узбекистана воспользуются теми возможностями, которые предоставляет Центр, и внесут свой вклад в развитие IT-индустрии Узбекистана».

Источник