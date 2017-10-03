UZINFOCOM и Филиал МГУ в г. Ташкенте подписали Меморандум о взаимопонимании

Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM и Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте подписали Меморандум о взаимопонимании. В рамках данного Меморандума планируется реализация целого ряда совместных проектов и задач.

На базе UZINFOCOM запланирована реализация программы стажировки преподавателей и научных сотрудников-соискателей, практического обучения студентов и выпускников Филиала. Кроме того, будет производится регулярный обмен опытом и методическими разработками в ходе совместной организации семинаров, тренингов, круглых столов по приоритетным направлениям развития IT-технологий, прикладной математики и информатики.

Специалисты UZINFOCOM будут тесно вовлечены в образовательный процесс Филиала, в ходе которого студентам будет предоставлена возможность изучать предмет на примерах крупнейших IT-проектов, реализованных UZINFOCOM в масштабе республики. Также, студентам будет предоставлена возможность принимать участие в обучающих мероприятиях, организуемых UZINFOCOM.

Один из важных аспектов Меморандума – это оказание содействия в трудоустройстве выпускников Филиала, а также совместное участие в республиканских и международных программах грантов.

Несомненно, двустороннее сотрудничество и совместные проекты, реализуемые университетом и UZINFOCOM, будут играть вспомогательную и фундаментальную роль в развитии отрасли и обучении зрелых специалистов.