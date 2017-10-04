На мероприятиях Недели ICTWeek Uzbekistan 2017 была проведена регистрация и мониторинг за перемещением посетителей

Во время проведения мероприятий ICTWeek Uzbekistan 2017 была использована RFID-система для регистрации и мониторинга за перемещением посетителей, сообщается на сайте www.itproject.ru

Система должна была регистрировать свободное перемещение посетителей по различным тематическим секциям, не требуя совершать неудобные для них действия, такие как прикладывание браслетов или бейджиков на входе или выходе.

В рамках проекта было установлено 2 зоны считывания. Обе работали на определение «Вход».

Также, были установлены экраны приветствия для посетителей.

На данных мероприятиях, RFID система проводила аналитику посещения Саммита и Форума, в рамках ICT Week Uzbekistan 2017. RFID — метки для посетителей Саммита были заранее напечатаны и закодированы, и разосланы с пригласительными билетами участникам Саммита.

На ICTFORUM 2017 происходила регистрация участников через сайт, и после слушатель или выступающий подходил к стойке регистрации, называл ID и по поиску, ему печаталась и кодировалась RFID метка. Время на поиск/печать/кодирование метки по ID занимало не более 15 секунд.

«Было зарегистрировано более 2500 тысяч посетителей, на Саммит и Форум, которые проходили в течение трех дней. С помощью RFID системы, мы проводили аналитику, кто конкретно пришел из зарегистрированных посетителей, на какую секцию, в какой день и т.д. – комментирует Саид Махлуфи, технический директор компании Somrant Tech Investment.- Данная система позволяет точно провести аналитику, кто пришел, в какое время, и через какую дверь прошел, во сколько вышел и сколько провел времени внутри помещения.

Также, на ICT Week Uzbekistan 2017 мы установили экран приветствия и как только посетитель прошел под антеннами, на экране (ТВ) выходит его информация, которая была указана при регистрации (ФИО)».

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