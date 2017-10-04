Презентация ИКТ

4 октября в рамках Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути» компания «Kabus Development» представила презентацию системы бронирования отелей «Silkroad.uz», интегрированную с системами «Е-mehmonxona» и «Sayyoh».

В процессе развития и совершенствования ИКТ в сфере туризма улучшается качество оказываемых туристических услуг, что ведет к росту числа зарубежных туристов и способствует

В целях усовершенствования туристической сферы Госкомтуризм вносит вклад в развитие предпринимательской деятельности, осуществляя запуск в пилотном режиме единой системы бронирования.

Система бронированная отелей «Silkroad.uz» полностью отвечает требованиям законодательства РУз, а также тенденциям развития технологических критерий мирового уровня. Главное преимущество: отражение наличия реальных номеров в гостиницах и информирование клиента о бронировании номера происходит в режиме реального времени.

Система позволяет вести автоматический учет госпошлины, упрощает подачу отчетов, снижает уровень возникновения ошибок из-за человеческого фактора.

В скором времени планируется подключение системы к внешним агрегаторам, таким как Booking.com, Agoda.com, Expedia.com и другие.

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