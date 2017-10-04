«Виртуальные полки книг» появились на остановках Самарканда!

С помощью смартфона можно получить доступ к 200 книгам на виртуальной полке, сообщает Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина на своей странице в сети Фейсбук.

В Самарканде реализуется проект «Мобильная библиотека» — виртуальные полки с фотографиями обложек книг и QR-кодами. С помощью смартфона пассажиры трамваев и автобусов могут просканировать код и бесплатно загрузить книгу на телефон, чтобы прочитать ее в пути.

Сейчас в каталоге 200 книг, среди них произведения известных классиков узбекской и русской литературы, бестселлеры Ника Вуйчича, Пауло Коэльо, Адама Джексона, Дейла Карнеги, Жюля Верна, Джоан Роулинг, Шарлотты Бронте. Кроме того, пассажиры могут загрузить аудиокниги и произведения на английском языке.

Всего на остановках Самарканда установили порядка 20 виртуальных книжных полок. В том числе они есть на остановках Кутубхона, Буюк Ипак Йули, Чай фабрика, Талабалар, Амир Темур и т.д.

Чтобы считать QR-код, нужно направить на него камеру смартфона или планшета через установленное на гаджете специальное приложение. В коде будет зашифрована ссылка на интернет-страницу с выбранной книгой. Все 200 книг доступны на мобильном приложении.

Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина прикладывает все усилия, чтобы количество людей, любящих чтение возрастало.

С запуском таких проектов, как «Мобильная библиотека», поездки станут еще и интересными.

Источник