Мероприятие в рамках проекта ACADEMICA прошло в ТУИТ

В Ташкентском университете информационных технологий им. Мухаммада ал-Харазми состоялось Второе Эксплуатационное Мероприятие в рамках проекта ACADEMICA.

Целью мероприятия являлось содействие участию целевой группы в экспериментальной фазе проекта: Реализация модернизированных образовательных программ по двум направлениям образования «Информационная безопасность» и «Телекоммуникация».

В мероприятии принимали участие преподаватели, магистранты и студенты университета, заинтересованные стороны по проекту – работодатели. Местный координатор проекта Сабиржан Юсупов сделал общую презентацию проекта ACADEMICA, в котором ознакомил участников с реализацией и ходом выполнения проекта ACADEMICA, а также ожидаемыми результатами проекта.

Менеджер проекта Наргиза Усманова сделала доклад на тему «Виртуальная обучающая среда ACADEMICA», основной акцент был направлен на изучение процесса тренинга по модернизации учебных курсов, подробно остановился на использовании информационно-коммуникационных технологий при модернизации учебных курсов образовательных программ.

В завершение мероприятия были разъяснены форма заполнения анкет студентов участвующих в пилотном тренинге проекта.

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