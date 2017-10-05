Новые технологии в противопожарной системе Ташкента

Для контроля работы всех городских систем обеспечения безопасности необходима комплексная информационная система, способная аккумулировать, объединять, анализировать и группировать разнородные данные, поступающие от множества источников.

Именно такую систему представляет собой единый аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», создаваемый в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий» от 29 августа 2017 года.

По словам начальника Центра информационно-коммуникационных технологий и связи Управления пожарной безопасности ГУВД города Ташкента С.Юрова, современные ИКТ значительно повышают скорость раннего обнаружения неконтролируемых возгораний, помогают определить их вид, степень и сложность, что повышает эффективность пожаротушения. В рамках создания единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» был сформирован Центр информационно-коммуникационных технологий и связи Управления пожарной безопасности ГУВД, которым реализуется ряд IT-проектов, направленных на повышение скорости обнаружения и реагирования при возникновении пожаров, за счет внедрения современных ИКТ и средств связи.

В первую очередь, была разработана геоинформационная система города Ташкента, которая представляет из себя непрерывно обновляющуюся в реальном времени электронную карту столицы. На ней указано расположение военизированных отделов пожарной безопасности, а также кратчайшие маршруты движения и подъезда к базарам, культовым сооружениям, важным экономическим и социальным строениям и объектам Ташкента. При обнаружении возгорания это позволяет скоординировать работу военизированных отделов пожарной безопасности разных районов и определить количество и виды необходимой для ликвидации возгорания пожарной техники.

На данный момент вся информация о пожарах и звонки поступают в недавно созданный Центр управления и координации силами и средствами пожарной безопасности города Ташкента и обрабатываются диспетчерами, ведущими круглосуточное дежурство. Зачастую, находясь в шоковом состоянии, заявителям сложно объяснить местонахождение возгорания, представить ориентиры и кратчайшие пути подъезда автотранспорта, либо они сами знают только старые и неофициальные названия строений, улиц и перекрестков. Чтобы решить эту сложную проблему, в геоинформационную систему города Ташкента осуществляется интеграция новых функций, которые предоставят возможность автоматически определять местоположение звонящего, сообщившего о пожаре, и определить маршрут и ориентиры движения специализированного автотранспорта. В автоматическом режиме вся эта информация будет заноситься в электронную карту для каждого конкретного пожара. В систему также интегрирована возможность использования спутниковых снимков, так как на них лучше, чем на схематичных картах, видны проезды и расположения зданий. Они применяются при прокладывании кратчайших маршрутов при движении пожарного транспорта. Кроме того, на каждой пожарной машине установлены GPS-навигаторы, фиксирующие не только ее местонахождение, но и скорость движения.

Центр управления и координации силами и средствами пожарной безопасности города Ташкента также имеет доступ к электронной карте ГУВД города Ташкента. Диспетчер, принявший заявление о пожаре, в любое время может привлечь один из милицейских экипажей для продвижения пожарных машин по улицам столицы, либо для решения других ситуаций, возникающих во время пожаротушения.

Одним из самых перспективных направлений повышения пожарной безопасности города стала установка специализированных систем видеонаблюдения и высокоточных камер для раннего обнаружения пожаров. Такие системы видеонаблюдения установлены на всех важных милицейских блокпостах и во всех военизированных отделах пожарной безопасности. В свою очередь, высокоточные камеры для раннего обнаружения возгораний устанавливаются на высотных зданиях столицы. На данный момент в разных районах города на высотных зданиях уже установлены семь таких камер. За короткий срок их службы уже обнаружены и ликвидированы на ранних стадиях пять пожаров.

Пожары – одно из самых разрушительных проявлений стихии, с которой на протяжении тысячелетий борется человечество. Современный технический прогресс, развитие ИКТ и средств связи открыли новые перспективы в схватке с этим безмолвным врагом.

Источник