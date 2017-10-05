Спутниковые технологии АО «Узбекистон темир йуллари»

Расширение сети железных дорог, открытие новых маршрутов, переход на высокоскоростное и скоростное движение в нашей стране, а также увеличение интенсивности движения транспортных потоков на стальных магистралях диктуют необходимость применения современных технологий, которые позволяют удалённо отражать нахождение подвижного состава в режиме реального времени. С этой задачей успешно справляются глобальные навигационные спутниковые системы.

АО «Узбекистон темир йуллари» в партнерстве с национальной системой мониторинга транспортных средств UzGPS внедрили пилотный совместный проект. К 26-летней годовщине Независимости Республики Узбекистан, на базе платформы UzGPS, внедрено новое отраслевое решение – геоинформационная система мониторинга и управления железнодорожным транспортом. Новейшие технологии спутникового мониторинга разработаны с учётом удобств и максимальной безопасности пассажиров. Технологии спутникового позиционирования последнего поколения способствуют предотвращению аварийных ситуаций путем автоматизации процесса мониторинга передвижения поездов, повышения сервиса обслуживания пассажиров.

— Наше взаимодействие с UzGPS началось в 2016 году в рамках успешно реализованного проекта диспетчеризации доставки питьевой воды в отдаленные регионы посредством мобильных автоцистерн, – рассказывает Умидулло Ибрагимов, руководитель ИКТ АО «Узбекистон темир йуллари». – Проанализировав возможности системы, мы пришли к выводу, что аналогичную технологию мониторинга подвижных объектов мы могли бы применить и на железнодорожном транспорте. Тестовые испытания, которые мы провели, показали полную эффективность и подтвердили: система спутникового мониторинга подвижных объектов на железной дороге может стать также одним из элементов проекта «Безопасный город», программу мер по реализации которого утверждена постановлением Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 августа текущего года и который до 2023 года должен охватить весь Узбекистан.

Мы продолжаем внедрение единой системы, как на автотранспорте, который принадлежит непосредственно АО «Узбекистон темир йуллари», так и на железнодорожном транспорте по всей Республике. Кроме того, для удобства пассажиров на официальном сайте железнодорожной администрации www.railway.uz размещено онлайн-табло, посредством которого пассажиры могут ознакомится не только с расписанием высокоскоростных поездов «Afrosiyob», но и статус подвижного состава в режиме реального времени, а также расчетное время его прибытия. В последующем, мы намерены разработать бесплатное мобильное приложение, которое предоставит пассажирам полную информацию о местонахождении поезда и об оставшемся времени в пути до интересующей пользователя станции.

К слову отметим, на сегодняшний день скоростные пассажирские электропоезда «Afrosiyob» оснащены современными GPS/GLONASS трекерами, которые отправляют данные на сервера диспетчерских служб. Данная технология позволяет практически в режиме реального времени отслеживать передвижение электропоездов, что особенно важно при входе в опасные участки пути. Ранее информация о прохождении маршрута была доступна только после прибытия электропоезда в депо, а именно при проверке «чёрного ящика». Между тем, онлайн-мониторинг даёт возможность нашему диспетчерскому центру своевременно принять меры и предотвратить, например, возможные аварийные ситуации.

– Отличительной особенностью спутниковой системы и нашей новой разработкой на базе платформы UzGPS является возможность обрабатывать в режиме реального времени большие потоки данных от оборудований, установленных на транспортных средствах, в том числе железнодорожном, –рассказывает Маркин Максим, машинист-инструктор высокоскоростного электропоезда «Afrosiyob». – Безусловно, современные технологии значительно облегчают процесс мониторинга Центральной диспетчерской службе.

Платформа UzGPS полностью адаптирована и доработана с учетом наших индивидуальных потребностей. Например, передвижение электропоезда отображается полосой определенного цвета: зеленый – движение по графику, синий – опережени е по времени, желтый – задержка в пути. Был также создан Тренинговый центр, который помог нашим специалистам быстрее адаптироваться к новой системе. Благодаря продуманному интерфейсу системы мы можем моментально определить текущий статус поезда и при необходимости связываемся с машинистом для обеспечения своевременного прибытия электропоезда на станцию. Пассажир не должен ждать не минуты! Применение подобных систем на практике позволяет повысить качество обслуживания и уровень безопасности за счет информированности как диспетчеров, так и пассажиров.

Внедрение системы спутникового мониторинга позволяет нашей диспетчерской службе анализировать стиль управления машинистом электропоезда. Если мы видим, что поезд приближается к опасному участку дороги, то мы своевременно можем проинформировать машиниста. Широкое внедрение данной системы на железной дороге позволит также контролировать целевое использования дизельного топлива на тепловозах.

– Мы благодарны АО «Узбекистон темир йуллари» и в частности, Управлению обеспечения информационной безопасности и информационного развития, за предоставленную возможность и доверие внедрить проект по спутниковому мониторингу не только в части автомобильного транспорта, но и на рейсовых пассажирских поездах современного поколения «Afrosiyob», – говорит Нуриддин Джураев, директор по развитию проекта UzGPS. – Платформа UzGPS обладает определенной чертой, которая выпестована нами в процессе ее разработки, а именно универсальностью и адаптивностью! Наше решение используется уже на пассажирском транспорте, в логистике грузоперевозок, в системе общественного правопорядка и общественной безопасности. И вот теперь мы адаптировали платформу для нужд нашей национальной железнодорожной компании. Конечно же это очередное достижение нашей компании мотивирует всю нашу команду на приложение еще больших усилий как в разработке полезных для нашей страны приложений, так и в их внедрение.

Работая в тесном сотрудничестве со специалистами АО «Узбекистон темир йуллари», мы смогли провести тестовые испытания и убедиться в необходимости и удобстве платформы UzGPS как для сотрудников железнодорожной администрации, так и для пассажиров. Учитывая, что на железной дороге повышенные требования к обеспечению безопасности, мы установили на поезда «Afrosiyob» двухсимочные трекеры, для обеспечения надежности связи, которые при потере сигнала одного из операторов сотовой связи автоматически переключаются на другого.

Как партнерам проекта, нам приятно констатировать тот факт, что система еще раз подтвердила уровень профессионализма диспетчеров и машинистов электропоездов Afrosiyob. Надеемся, что наш следующий этап развития – масштабное внедрение геоинформационной системы управления транспортом UZGPS по всей железной дороге.

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