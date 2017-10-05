Увеличен вес международных посылок

Являясь полноправным членом Всемирной почтовой организации с 1994 года, АО «Узбекистон почтаси» осуществляет почтовый обмен со всеми странами мира.

Как известно, до сегодняшнего дня вес одной посылки, отправляемой за пределы Республики Узбекистан не должен был превышать 20 кг. В целях создания дополнительных удобств для пользователей почтовыми услугами на территории Узбекистана с 5 октября 2017 года вес одной международной посылки увеличен до 30 кг.

С тарифами на международные почтовые услуги, в т.ч. и пересылку посылок, можно ознакомиться на сайте АО «Узбекистон почтаси» www.pochta.uz

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