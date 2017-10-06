Скоро в Узбекистане появится еще одна пиринговая сеть

14 августа 2017 года было Принято Постановление Кабинета Министров республики Узбекистан № 625 «О мерах по дальнейшему развитию национального контента во всемирной информационной сети Интернет». Данным постановлением была утверждена Комплексная программа развития национального контента во всемирной информационной сети Интернет на период 2017-2019 годы».

Этой программой, в частности, предусматривается «Создание пиринговой сети обмена трафиком в национальном сегменте всемирной информационной сети Интернет, предусматривающей внедрение механизма взаиморасчетов между операторами, провайдерами и генераторами контента». Реализация этого технического проекта возложена на Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, АК «Узбектелеком», операторов и провайдеров телекоммуникаций Узбекистана.

После выхода постановления, представители СМИ данный проект называют «TAS-IX 2» или «платный «TAS-IX» , считая, что новая пиринговая сеть станет альтернативой пиринговой сети ННО «Центр взаимодействия СПД TAS-IX» — точка обмена трафиком, которая функционирует с 2004 года.

Генеральный директор Акционерной компании «Узбектелеком» Шухрат Мунавварович Кадиров поделился предстоящими планами, по организации новой пиринговой сети обмена трафиком.

«Мы следуем принципу «не построив новый дом, не разрушай старого», это означает, что новая система будет предоставлять услуги параллельно с действующей системой ТАS-IX. В ней будут учтены все нюансы, которые имеют ограничения в работе ТАS-IX. А в последующем — практика покажет, какая из них останется на рынке.

Необходимо понимать, что ННО «Центр Взаимодействия СПД TAS-IX был зарегистрирован в Министерстве Юстиции Узбекистана в 2004 году. Центр признан международной организацией RIPE, которая предоставила этой организации собственную Автономную Систему AS30865. Инициаторами создания TAS-IX являются крупнейшие Интернет провайдеры Узбекистана. ННО ЦВСПД TAS-IX является финансово и технически независимой структурой, и основными источниками финансирования являются взносы и ежемесячные отчисления текущих участников проекта. АК «Узбектелеком» также является членом ННО ЦВСПД TAS-IX. Несмотря на положительные стороны деятельности TAS-IX, есть и ряд недостатков.

В существующей системе генератор контента, то есть владелец сайта, находится в незавидном положении, он вынужден платить за хостинг провайдеру. В новой системе всё будет наоборот, планируется стимулировать создание таких условий, когда провайдеры сами будут «бегать» за производителями контента, т.е. будут заинтересованы в том, чтобы продукт был размещён у них. Эти условия станут более доступны, соответственно возрастёт количество желающих разместить свой контент, появится здоровая конкуренция и это отразится на качестве в условиях рыночной конкуренции за потребителем контента. Так, отечественный контент будет востребован пользователями сети, а значит, его генерация станет прибыльным бизнесом. В свою очередь, это скажется и на насыщенности Узнета, — поделился планами Шухрат Кадиров.

Кроме того, внедрение альтернативы ТАS-IX предполагает решение целого ряда существующих проблем, в том числе, по обмену контентом между провайдерами, у которых собственники сайтов/порталов покупают хостинг».

К реализации этого проекта запланировано приступить уже в этом году.

Кроме того, новый проект обеспечит своего рода «входной билет» в систему для небольших провайдеров, так как сам будет решать вопросы организации связи с контент-ресурсами. Будет обеспечена и техническая сторона вопроса, посредством выделения соответствующих ресурсов в рамках Центра обработки данных для контент-провайдера. Организуемый центр будет работать на базе высокоскоростных каналов, в частности соединения между элементами сети будут организованы на скорости до 100 Гбит/с. Таким образом, абоненты получат неограниченную возможность пользования качественным контентом, причём, отечественного производства. И, как следствие, возникнет реальная необходимость в разработке новых выгодных тарифов.

Все это является не простой задачей, не только в рамках технических, но и коммерческих подходов в работе, которые АК «Узбектелеком» готов поддерживать и способствовать в их реализации.