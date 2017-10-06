Узбекские приложения: Kamera Bor
6 октября 2017
Рубрика: Интернет и сети, Новости.
Автор: Редакция журнала.
Очередное мобильное Android-приложение от отечественных разработчиков. Приложение Kamera Bor показывает камеры видеофиксации по ходу движения автомобиля, указывает тип камеры, расстояние до камеры, вашу скорость и ограничение.
Более того, приложение заблаговременно предупреждает вас о камере голосовым сигналом, бипером, вибрацией и режимом страбоскопа. Вы сами выбираете в настройках тип предупреждений и необходимое расстояние.
Программа работает в режиме оффлайн, не требует подключения к интернету. Программа бесплатная.
Подписывайтесь на канал infoCOM.UZ в Telegram, чтобы первыми узнавать об ИКТ новостях Узбекистана
В Facebook
В Twitter
В Telegram
В Одноклассники
ВКонтакте