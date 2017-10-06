Узбекские приложения: Kamera Bor

Очередное мобильное Android-приложение от отечественных разработчиков. Приложение Kamera Bor показывает камеры видеофиксации по ходу движения автомобиля, указывает тип камеры, расстояние до камеры, вашу скорость и ограничение.

Более того, приложение заблаговременно предупреждает вас о камере голосовым сигналом, бипером, вибрацией и режимом страбоскопа. Вы сами выбираете в настройках тип предупреждений и необходимое расстояние.

Программа работает в режиме оффлайн, не требует подключения к интернету. Программа бесплатная.

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