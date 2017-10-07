Налаживается сотрудничество с Сингапуром

Сегодня в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с делегацией Сингапура во главе с Главным исполнительным директором Государственного агентства по сотрудничеству Конг Ви Муном.

Делегация Сингапура из числа представителей Государственного агентства по сотрудничеству (SCE), компании «KDI Asia Pte., Ltd.» и Центра электронного правительства при Национальном университете Сингапура находится с визитом в Республике Узбекистан с 6 по 12 октября 2017 года.

В ходе встречи со стороны Мининфоком было рассказано о состоянии и развития системы электронного правительства в Республике Узбекистан. Стороны обменялись мнениями по налаживанию сотрудничества по широкому спектру вопросов сферы ИКТ.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились сотрудничать по вопросам выработки стратегических направлений дальнейшего развития и совершенствования электронного правительства в Республике Узбекистан, совершенствования нормативно-правового регулирования сферы ИКТ, оптимизации административных процедур, связанных с оказанием госуслуг населению, поэтапной информатизации и автоматизации таких важных сфер как здравоохранение, образование, социальная защита, трудоустройство, коммунальное обслуживание, транспортные услуги, подготовка кадров в сфере ИКТ.

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