Направлять обращения по вопросам информационной безопасности стало еще проще!

Запущена в работу виртуальная приемная Директора Центра обеспечения информационной безопасности Рахматуллаева Зафара Махамаджановича.

Настоящая виртуальная приёмная запущена в целях автоматизации и упрощения процесса принятия обращений, жалоб и предложений от сотрудников отрасли связи, а также удовлетворения обращений населения в режиме онлайн.

Вопросы, жалобы, обращения и предложения по информационной безопасности можно направлять напрямую директору Центра обеспечения информационной безопасности по ссылке “vq.infosec.uz” и заполнив специальный бланк. Виртуальная приемная онлайн обращений проста и понятна для всех.

Для качественного и своевременного рассмотрения обращения необходимо изложить суть обращения по каждому интересующему вопросу. Имеется возможность проверки статуса обращения в виртуальную приемную (в рассмотрении, рассмотрено). Форму для подачи обращения можно заполнить только после ознакомления с условиями публичной оферты. Для обращения не требуется ЭЦП.

Также можно обратиться позвонив на Горячую линию Центра по номеру: +998 95 170-98-97.

В Центре осуществляет свою деятельность рабочая группа по работе с обращениями.

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