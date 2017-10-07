Назначен заместитель министра

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 октября 2017 года Сангилов Миродил Мирзаилевич назначен заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

М.Сангилов будет ответственным за своевременную, полномасштабную и качественную реализацию проекта по созданию комплекса «Безопасный город».

Напоминаем, что эта должность введена Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий».

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