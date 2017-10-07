Назначен заместитель министра
7 октября 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 октября 2017 года Сангилов Миродил Мирзаилевич назначен заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.
М.Сангилов будет ответственным за своевременную, полномасштабную и качественную реализацию проекта по созданию комплекса «Безопасный город».
Напоминаем, что эта должность введена Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 августа 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий».
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