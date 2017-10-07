В Ташкенте открылась бесплатная школа программирования для детей

Агентство по науке и технологиям совместно с Союзом молодежи открыли школу программирования IT-School для детей.

До 20 октября открыт набор в школу для детей в возрасте 12—18 лет. Слушателями курсов могут стать учащиеся школы, профессионального колледжа или академического лицея. Обучение в школе бесплатное.

Занятия будут проходить в вечернее время в филиале Московского государственного университета имени Ломоносова в Ташкенте и в лицее при Международном Вестминстерском университете.

Слушатели будут набраны по итогам конкурсных испытаний, которые включают в себя 10 задач по математике и 10 по программированию. Хорошее знание математики обязательно, наличие навыков программирования приветствуются, но необязательно.

Заявки на участие можно оставить здесь. Отборочные испытания состоятся 22 октября в 9:00 в здании филиала МГУ.

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