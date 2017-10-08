МИНЗДРАВ: система дистанционной медицинской аудио и видеоконсультации работает бесперебойно

Прогресс в информационных и телекоммуникационных технологиях создал базу для принципиально новых направлений в организации и оказании медицинских услуг населению — телемедицины, видеоконференцсвязи и дистанционного обучения. В условиях реформирования здравоохранения, адаптации его новым условиям рынка стратегически важной задачей является организация принципиально нового взаимодействия системы менеджмента отраслью, внедрение современных технологий.

Данное направление является частью построения единой многофункциональной сети (унифицированной технологической платформы), предназначенной для создания единой мультмедийной инфраструктуры, позволяющей обеспечить функционирование систем удаленного взаимодействия, дистанционного обучения и совместного использования информационных ресурсов отделений Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

В целях создания удобств населению посредством новых технологий, эффективного использования ИКТ в повседневной работе в системе здравоохранения нашей страны запущена возможность проведения дистанционных консультаций и консилиумов с помощью корпоративного портала Министерства здравоохранения и веб-камер.

Руководством министерства поставлена задача создания данной системы, информационной поддержки принятия управленческих решений руководителями органов и учреждений здравоохранения за счёт организации системы дистанционного обмена управленческой информацией.

Работа проводится во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-1989 от 27.06.2013 года «О мерах по дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан».

В результате построения единой многофункциональной сети для Министерства предусматривается:

— повышение оперативного взаимодействия и совместной работы с возможностью организации видео — и аудио — конференций, а также вебинаров, посредством использования возможностей в Корпоративной сети Министерства с обеспечением безопасности и конфиденциальности;

— проведение видеоконференций с ведущими научными и образовательными медицинскими учреждениями, органами государственного управления здравоохранением для дистанционного обсуждения проблем территориального здравоохранения для оперативного анализа ситуации и принятия административно-управленческих решений;

— аудиовизуальная поддержка оперативного принятия решений сложных клинических вопросов, включая преемственность оказания помощи в экстренных ситуациях;

— повышение оперативности управления здравоохранением республики;

— своевременное доведение значимой информации до учреждений здравоохранения. Передача видеоизображений, голоса, документов в электронном виде в режиме реального времени;

— улучшение эффективности взаимодействия между учреждениями министерства;

— сокращение бюджетных расходов;

— снижение потерь времени в системе здравоохранения.

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