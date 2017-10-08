Пилотный проект применения онлайн ККМ
8 октября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Одним из важных направлений реформирования системы органов государственной налоговой службы является широкое внедрение в процесс налогового администрирования информационно-коммуникационных технологий, переход к электронному обслуживанию налогоплательщиков.
29 сентября 2017 года за № ПП-3300 принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью», которым установлено, что в целях определения нагрузки проводимых расчетов с населением при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг для поэтапного внедрения системы автоматизированного контроля за поступлением наличной выручки посредством применения контрольно-кассовых машин, обеспечивающих передачу налоговым органам данных о расчетах в режиме онлайн, для испытания с 1 января 2018 года будет запущен пилотный проект в городах Ташкенте, Нукусе и областных центрах по использованию от 500 до 1 000 контрольно-кассовых машин. При этом начиная с 1июля 2018года все юридические лица этих регионов и с 1 декабря 2018 года все юридические и физические лица при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг будут проводить расчеты с населением в наличной денежной форме с обязательным применением контрольно-кассовых машин.
Прием поступающих фискальных данных от онлайн контрольно-кассовых машин, обработка, хранение, размещение и передача сведений в Государственный налоговый комитет будут осуществляться оператором фискальных данных.
Юридическое лицо, выполняющее функции оператора фискальных данных, будет определено совместно с Государственным налоговым комитетом, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также заинтересованными министерствами и ведомствами.
С принятием данного проекта:
• во-первых, будет создана централизованная база данных кассовых чеков, выдаваемых покупателям, и торговые пункты, не использующие контрольно-кассовые машины, будут выявлены в онлайн режиме и появится возможность принятия оперативных мер;
• во-вторых, будут пресечены такие ситуации, как умышленное искажение данных в чеках, выданных через контрольно-кассовые машины покупателям, сокращение суммы поступлений, утеря, повреждение или использование незарегистрированных контрольно-кассовых машин, а также ведение двойной бухгалтерии;
• в-третьих, в связи с тем, что номера на кассовых чеках онлайн контрольно-кассовых машин имеют уникальный код, по этой причине будет предупреждаться их фальсификация, субъектам предпринимательства будут оказываться прямые электронные услуги, будет обеспечен новый уровень внедрения современных ИКТ в процесс расчета с населением.
Вместе с тем, внедрение данной системы будет способствовать сокращению вмешательств в деятельность субъектов предпринимательства, связанную с наличными денежными поступлениями.