Пилотный проект применения онлайн ККМ

Одним из важных направлений реформирования системы органов государственной налоговой службы яв­ляется широкое внедрение в процесс налогового администрирования информационно-коммуникационных технологий, переход к электронному обслуживанию налогоплательщиков.

29 сентября 2017 года за № ПП-3300 принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальней­шему совершенствованию применения контрольно-кассовых машин с фискаль­ной памятью», которым установлено, что в целях определения нагрузки проводимых расчетов с населением при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг для поэтапного внедрения систе­мы автоматизированного контроля за по­ступлением наличной выручки посред­ством применения контрольно-кассовых машин, обеспечивающих передачу нало­говым органам данных о расчетах в режи­ме онлайн, для испытания с 1 января 2018 года будет запущен пилотный проект в го­родах Ташкенте, Нукусе и областных центрах по использованию от 500 до 1 000 контрольно-кассовых машин. При этом начиная с 1июля 2018года все юриди­ческие лица этих регионов и с 1 декабря 2018 года все юридические и физические лица при реализации товаров, выполне­нии работ и оказании услуг будут прово­дить расчеты с населением в наличной денежной форме с обязательным при­менением контрольно-кассовых машин.

Прием поступающих фискальных данных от онлайн контрольно-кассо­вых машин, обработка, хранение, раз­мещение и передача сведений в Госу­дарственный налоговый комитет будут осуществляться оператором фискаль­ных данных.

Юридическое лицо, выполняющее функции оператора фискальных дан­ных, будет определено совместно с Го­сударственным налоговым комитетом, Министерством по развитию информа­ционных технологий и коммуникаций, а также заинтересованными министер­ствами и ведомствами.

С принятием данного проекта:

• во-первых, будет создана централи­зованная база данных кассовых чеков, выдаваемых покупателям, и торговые пункты, не использующие контроль­но-кассовые машины, будут выявлены в онлайн режиме и появится возмож­ность принятия оперативных мер;

• во-вторых, будут пресечены такие ситуации, как умышленное искажение данных в чеках, выданных через кон­трольно-кассовые машины покупате­лям, сокращение суммы поступлений, утеря, повреждение или использование незарегистрированных контрольно-кас­совых машин, а также ведение двойной бухгалтерии;

• в-третьих, в связи с тем, что номе­ра на кассовых чеках онлайн контроль­но-кассовых машин имеют уникальный код, по этой причине будет предупреж­даться их фальсификация, субъектам предпринимательства будут оказы­ваться прямые электронные услуги, бу­дет обеспечен новый уровень внедре­ния современных ИКТ в процесс расчета с населением.

Вместе с тем, внедрение данной си­стемы будет способствовать сокраще­нию вмешательств в деятельность субъ­ектов предпринимательства, связанную с наличными денежными поступлениями.

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