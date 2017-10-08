Встреча с делегацией Сингапура прошла в Центре «Электронное правительство»
8 октября 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
7 октября в Центре «Электронное правительство» состоялась встреча с делегацией Сингапура во главе с Главным исполнительным директором Государственного агентства по сотрудничеству господином Конг Ви Муном.
На встрече также участвовала Азиза Умарова, специалист по модернизации государственного управления. Руководство Центра рассказало о состоянии развития системы электронного правительства в Республике Узбекистан, реализуемых проектах, а также планах по развитию электронного правительства в 2018-2021 годах в рамках исполнения Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.
Стороны договорились сотрудничать по вопросам выработки стратегических направлений дальнейшего развития и совершенствования электронного правительства в Республике Узбекистан.
В ходе визита специалисты Сингапура будут посещать ряд министерств и ведомств Республики Узбекистан для обсуждения следующих вопросов:
— совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере информационно-коммуникационных технологий, оптимизация административных процедур, связанных с оказанием государственных услуг населению;
— поэтапная информатизация и автоматизация жизненно важных сфер общества, в первую очередь, здравоохранения, образования, социальной защиты, трудоустройства, коммунального обслуживания, транспортных услуг и в сфере ИКТ;
— подготовка, переподготовка и повышение квалификации национальных кадров в сфере ИКТ;
— выработка стратегических направлений дальнейшего развития и совершенствования электронного правительства в Республике Узбекистан.
Делегация Сингапура будет находиться в Республике Узбекистан до 12 октября 2017 года.