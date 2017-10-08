Встреча с делегацией Сингапура прошла в Центре «Электронное правительство»

7 октября в Центре «Электронное правительство» состоялась встреча с делегацией Сингапура во главе с Главным исполнительным директором Государственного агентства по сотрудничеству господином Конг Ви Муном.

На встрече также участвовала Азиза Умарова, специалист по модернизации государственного управления. Руководство Центра рассказало о состоянии развития системы электронного правительства в Республике Узбекистан, реализуемых проектах, а также планах по развитию электронного правительства в 2018-2021 годах в рамках исполнения Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Стороны договорились сотрудничать по вопросам выработки стратегических направлений дальнейшего развития и совершенствования электронного правительства в Республике Узбекистан.

В ходе визита специалисты Сингапура будут посещать ряд министерств и ведомств Республики Узбекистан для обсуждения следующих вопросов:

— совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере информационно-коммуникационных технологий, оптимизация административных процедур, связанных с оказанием государственных услуг населению;

— поэтапная информатизация и автоматизация жизненно важных сфер общества, в первую очередь, здравоохранения, образования, социальной защиты, трудоустройства, коммунального обслуживания, транспортных услуг и в сфере ИКТ;

— подготовка, переподготовка и повышение квалификации национальных кадров в сфере ИКТ;

— выработка стратегических направлений дальнейшего развития и совершенствования электронного правительства в Республике Узбекистан.

Делегация Сингапура будет находиться в Республике Узбекистан до 12 октября 2017 года.

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