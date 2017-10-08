Зарегистрирована программа мгновенного обмена сообщениями по сети «ALOQA»

Специалисты Общества с ограниченной ответственностью «TECHNOUNIT- GROUP» разработали программу мгновенного обмена сообщениями по сети «ALOQA».

Данная программа создана с помощью открытых библиотек и протоколов данных, и, в зависимости от параметров, может использоваться как приложение для общения через Интернет, либо как строго защищенный мессенджер обмена мгновенными сообщениями внутри сети организации.

Программа содержит модулей мгновенного обмена текстовыми сообщениями, голосового общения по протоколу SIP, обмена файлами Р2Р, шифрования TLS, демонстрация рабочего стола,конференций, групповой рассылки сообщений, смены языка интерфейса (Русский/Узбекский/Английский) и взаимодействия с Active Directory (LDAP).

Авторы Мусяев Руслан, Наврузов Кулдаш и Нагаи Даниил получили свидетельство №DGU 04613 на данную программу.

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