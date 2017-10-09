9 октября – Всемирный день почты

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября в годовщину Всемирного почтового союза (ВПС), который был создан в этот день в 1874 году в столице Швейцарии Берне.

Официальное сообщение о проведении Всемирного дня почты прозвучало с трибуны Конгресса ВПС, состоявшегося в 1969 году в Токио.

Цель Всемирного дня почты заключается в пропаганде роли почтового сектора в повседневной жизни людей и его вклада в социально-экономическое развитие стран. Отмечающие этот день государства-члены ВПС разрабатывают программы мероприятий по расширению информирования общественности, в т.ч. через СМИ, о деятельности их национальных почтовых служб.

В некоторых странах Всемирный день почты является выходным днем. Многие почтовые ведомства пользуются этой возможностью для внедрения или продвижения новых почтовых продуктов и услуг. Некоторые почтовые администрации проводят во Всемирный день почты церемонии награждения своих наиболее отличившихся сотрудников, выпускают специальную сувенирную продукцию.

С 1994 года Узбекистан является полноправным членом ВПС и активно поддерживает сотрудничество по международному почтовому обмену со всеми странами мира.

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