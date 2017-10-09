Группа молодых новаторов ознакомилась с деятельностью Mirzo Ulugbek Innovation Center

Победители конкурса инновационных идей среди молодежи ознакомились с деятельностью Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Группа победителей посетила Университет Инха в г. Ташкенте. В ходе визита начальник Отдела регистрации резидентов Mirzo Ulugbek Innovation Center Хабибулло Негматуллаев предоставил информацию о новом Центре.

Он отметил, что Mirzo Ulugbek Innovation Center создан в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» от 30 июня 2017 года.

Хабибулло Негматуллаев сказал, что основной задачей Инновационного центра является развитие ИКТ отрасли и увеличение доли данного сектора в ВВП Узбекистана. Статус резидента нового Центра могут получить юридические лица, которые занимаются разработками программных обеспечений и продуктов информационных технологий.

По его данным, Инновационный центр начал свою работу 25 августа и на данный момент 28 юридических лиц получили статус резидента. Он добавил, что в скором времени количество резидентов увеличится.

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