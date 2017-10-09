NRI Startup India приглашает стартапы из Узбекистана на конкурс Global Startup Challenge 2017: Fintech

IT-компании и стартапы Узбекистана получили возможность принять участие в конкурсе Global Startup Challenge 2017: Fintech и выиграть $1 млн.IT-компании и стартапы Узбекистана получили возможность принять участие в конкурсе Global Startup Challenge 2017: Fintech и выиграть $1 млн.

NRI Startup India начала прием заявок на участие в конкурсе Global Startup Challenge 2017: Fintech.

Конкурс проводится в 26 регионах и охватит 192 стран мира. Узбекистан включен в кластер Global Startup Challenge 2017: Fintech Istanbul.

Стартапы должны представить свои разработке в сфере финтеха: блокчейн, платежные системы, мобильный банкинг, программные обеспечения для терминалов, безопасность и биометрика, авторизация, управления активами, интернет вещи, big data и т.д.

Заявки на участие в конкурсе Global Startup Challenge 2017: Fintech принимаются до 11 ноября 2017 года. С условиями можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

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