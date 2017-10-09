Тарифы на международные звонки должны быть рыночными. Но с учётом социальных льгот

В течение последних двух лет в структуре АК «Узбектелеком» тарифы на стоимость международных звонков по основным направлениям не пересматривались. Основные направления – это Казахстан, Россия и другие соседние государства. Компания предоставляла услуги по заниженным, не рыночным ценам, работая фактически себе в убыток.

В настоящий момент в Узбекистане реализуются меры по либерализации внешнеэкономической деятельности и внедрению исключительно рыночных механизмов регулирования цен.

6 октября 2017 года в СМИ была опубликована информация о повышении АК «Узбектелеком» тарифов на услуги международной телефонной связи. В этой связи, предвидя адекватную реакцию наших абонентов, директор по маркетингу и продажам АК «Узбектелеком» Евгений Вишневский рассказывает о том, как теперь будет формироваться тарифная политика АК «Узбектелеком» на международные звонки:

— Нужно признать, что до недавнего времени АК «Узбектелеком» не имел чётко выверенной финансовой политики, решения были разнонаправлены и ориентированы лишь на краткосрочную перспективу. Мы боялись потерять своего клиента, потому придерживались малоэффективной убыточной тактики. Такой подход в результате привёл нас к тому положению, в котором мы оказались к началу нынешнего года. Возникла экстренная потребность в корне пересмотреть целый ряд вопросов, компания подверглась структурному преобразованию, была проанализирована и тарифная сетка.

Для сравнения – тарифы на коммунальные услуги – электроэнергию, газ, горячую воду и отопление повышались два раза в год, это естественный процесс, мы к нему привыкли, — также ежегодно росли заработные платы, пенсии и социальные пособия. Стараясь максимально снизить финансовую нагрузку на потребителя АК «Узбектелеком» искусственно сдерживал цены на свои услуги, в частности, на международную связь. В результате, мы столкнулись с серьёзной проблемой нерентабельности нашей деятельности. По этой причине, например, АО «Узбекистон почтаси» неоднократно обращалось к нам по вопросу расторжения договора о сотрудничестве.

Повышение тарифов на международные звонки происходит потому, что мы стремимся достичь финансовой устойчивости нашей компании. В этой связи пересматриваем подходы, ориентируясь исключительно на экономическую эффективность. Работать в убыток в данном направлении уже никак нельзя!

Корме того, международные соглашения между операторами, с которыми мы сотрудничаем для обеспечения бесперебойной связи, предусматривают расчеты в иностранной валюте. Происходит естественный рост цен, и мы вынуждены корректировать под них и стоимость своих услуг.

В настоящее время перед нами стоит задача по модернизации технической базы подразделений нашей компании, оснащению филиалов IT-оборудованием международного стандарта. Техническое и технологическое обновление будет способствовать и, вместе с тем, влиять на повышение качества телекоммуникационных услуг, и соответственно, на корректировку цен.

В ближайшее время АК «Узбектелеком» будет разрабатывать тарифы, которые позволят его клиентам оптимизировать свои расходы. Преднамеренно снижать или повышать тарифы без экономической обоснованности и интересов абонентов не планируется.

Если проанализировать общую ценовую картину на рынке оказания телекоммуникационных услуг, можно уверенно сказать, что наши тарифы выделяются на общем фоне своей приемлемостью для потребителя, персонификацией. К примеру, существуют выгодные предложения для определённых групп абонентов, одно из них — это платформа образовательной сети ZiyoNet для учебных заведений, ещё — межведомственная связь, кроме того, действует целый ряд социально-ориентированных тарифов, в том числе, молодёжных.

Корреляция финансового положения в мире не может не повлиять и на изменение стоимости услуг национального оператора, особенно в вопросах международной связи. Однако, АК «Узбектелеком» намерен неизменно предлагать выгодные тарифы для своих абонентов.

По каким критериям АК «Узбектелеком» пересматривает тарифы?

Во-первых, повышение тарифных планов оператор мотивирует необходимостью дальнейшего развития сети, запуска новых сервисов и повышения качества оказываемых услуг.

Во-вторых, эта работа осуществляется в рамках профильных документов, инициированных Главой государства, Правительством, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. АК «Узбектелеком», как крупнейший оператор на рынке IT услуг, несёт ответственность за инновационное развитие в стране, расширение абонентской базы, проникновение высоких технологий во все города и населенные пункты республики. Расходы компании растут. Чтобы достичь самоокупаемости, мы вынуждены повышать эффективность своей работы, снижать затраты и, также, корректировать цены на услуги.



Будут ли повышаться тарифы у других мобильных операторов?

Определением тарифной политики занимается каждый конкретный оператор. Детальной информацией о ценах на свои услуги располагает исключительно сам оператор.

В ближайшее время мы планируем внедрить новые выгодные тарифы, в том числе социально-ориентированные. Это предложения для незащищённых слоёв населения – пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. Мы понимаем, что тарифы должны быть рыночными, но с обязательным учётом социальных льгот для тех, кому они полагаются по закону. И эта работа нам предстоит.

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