В UZINFOCOM прошла встреча с делегацией из Сингапура

7 октября руководство Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM приняло делегацию из Сингапура во главе с главным исполнительным директором Государственного агентства по сотрудничеству SCE (Singapore cooperation enterprise) Конг Ви Муном.

В рамках налаживания сотрудничества в числе делегации на встрече присутствовали также региональный директор SCE по странам Европы, Центральной Азии и Китая Эрик Ли и руководитель Центра лидерства при электронном правительстве Сингапура Ашок Кумар.

В ходе встречи топ-менеджеры ведущих компаний по внедрению электронного правительства двух стран обсудили точки возможного взаимодействия организаций, вопросы сотрудничества в сфере цифровой трансформации, э-правительство, а также вопросы обмена опытом в сфере развития интерактивных услуг и реорганизации бизнес-процессов.

В рамках специального визита Узбекистана делегацией из Сингапура до 12 октября текущего года запланировано посещение ряда министерств и ведомств.

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