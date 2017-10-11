Директор e-Government Leadership Centre посетил Mirzo Ulugbek Innovation Center

Директор e-Government Leadership Centre при Национальном университете Сингапура (NUS) Ашок Кумар 10 октября посетил Дирекцию Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center.

В ходе визита в Инновационный центр Ашок Кумар ознакомился с историей создания и деятельностью Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Сотрудники центра проинформировали гостья, что Инновационный центр создан для развития сферы ИКТ и увеличения доли данного сектора в ВВП Узбекистана, а также предоставили подробную информацию о льготах и преференциях, которые предоставляются резидентам Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Отмечалось, что к 2021 году количество резидентов Mirzo Ulugbek Innovation Center, как ожидается, составит 600 юридических лиц и объем их экспорта превысит $30 млн. В результате доля ИКТ в ВВП Узбекистана достигнет до 4%.

В свою очередь, Ашок Кумар отметил, что он работал менеджером многих проектов и часто наблюдал, что инициаторы проектов ставят неправильные цели. Он добавил, что Mirzo Ulugbek Innovation Center точно установил свои цели и это позволит достичь поставленных целей.

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