IUT и NUS намерены сотрудничать в подготовке IT-специалистов

Директор e-Government Leadership Centre при Национальном университете Сингапура (NUS) Ашок Кумар 10 октября совершил визит в Университет Инха в г. Ташкенте.

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) Сарвар Бабаходжаев принял гостя. В начале встречи руководитель университета рассказал о деятельности учебного заведения.

Он отметил, что IUT является первым южнокорейским вузом за рубежом. Сейчас университет обучает студентов по направлениям «Компьютерный и программный инжиниринг» и «Логистика» на базе учебных программ Университета Инха в Республике Корея.

Ректор IUT также отметил, что вуз в скором времени планирует открыть магистратуру. Он сказал, что университет планирует открыть новые лаборатории совместно с ведущими компаниями мира.

В свою очередь, Ашок Кумар презентовал деятельность e-Government Leadership Centre, который предлагает курсы по различным направлениям информационных технологий. Также центр проводит исследования по IT-технологиям.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы установления сотрудничества между двумя организациями. В частности, стороны выразили заинтересованность в организации обмена профессоров и студентов, а также совместных учебных программ и обучения местных профессоров.

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