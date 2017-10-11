Повышения цен на телеком услуги не будет!

В Мининфокоме состоялась встреча с руководителями всех операторов услуг связи и интернет-провайдеров для обсуждения первоочередных задач по урегулированию тарифной политики на услуги.

На встрече было сообщено, что учитывая обращения и пожелания абонентов и партнеров АК «Узбектелеком», было принято решение об отмене запланированного на 20 октября повышения некоторых тарифов.

Особое внимание операторов было обращено на безусловное выполнение задач, поставленных в Указе Президента, и всем операторам было поручено с 5 сентября указывать на своих сайтах и в средствах массовой информации все тарифы в национальной валюте.

Также руководителям операторов мобильной связи поручено в кратчайшие сроки принять меры по доведению услуг мобильной связи до неохваченных населенных пунктов, а также магистральных автомобильных и железных дорог, связывающих населенные пункты страны.

Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий поручено взять на жесткий контроль обеспечение качества всех видов телеком услуг.

Источник