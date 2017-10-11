Современные интернет-технологии спасают узбекский бизнес! Узнайте как на бесплатном семинаре 19 октября

19 октября пройдет бесплатный семинар для руководителей, желающих автоматизировать свой бизнес с помощью современных интернет-технологий.

Руководить сложно, столько всего нужно держать в голове. Вам постоянно приходится контролировать сотрудников. Если вы начинаете замечать, что какое-то действие начинает повторяться более 2-х раз, то нужно с этим моментом поработать. Узнайте на бесплатном семинаре, как поменять устаревший вид управления компанией.

На семинаре вы узнаете, как:

с помощью CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента;

повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников;

правильно автоматизировать бизнес –процессы;

за 7 минут создать единый канал общения с клиентами;

избавиться от таблиц Excel в отделе продаж и начать работать с мощной CRM-системой;

«вылечить» сотрудников от забывчивости;

сэкономить 72 часа рабочего времени, управляя бизнесом из любой точки мира;

и много другое!

Семинар пройдет 19 октября в коворкинг-центре «GroundZero» по адресу: Ташкент, Яшнободский район, ул. Темура Малика (Ориентир: Корзинка-Авиатор), 146.

Ознакомиться с программой семинара и зарегистрироваться можно по ссылке. Спешите, количество мест ограничено.

Семинар будет полезен: руководителям компаний, директорам по развитию, руководителям отделов продаж, менеджерам по персоналу.

Возникли вопросы? Позвоните нам по телефонам: +998 (90) 345-61-24; 200-34-34 (262) или напишите на электронный адрес: seminar@micros.uz

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