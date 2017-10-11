Современные интернет-технологии спасают узбекский бизнес! Узнайте как на бесплатном семинаре 19 октября
11 октября 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации.
Автор: Редакция журнала.
19 октября пройдет бесплатный семинар для руководителей, желающих автоматизировать свой бизнес с помощью современных интернет-технологий.
Руководить сложно, столько всего нужно держать в голове. Вам постоянно приходится контролировать сотрудников. Если вы начинаете замечать, что какое-то действие начинает повторяться более 2-х раз, то нужно с этим моментом поработать. Узнайте на бесплатном семинаре, как поменять устаревший вид управления компанией.
На семинаре вы узнаете, как:
- с помощью CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента;
- повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников;
- правильно автоматизировать бизнес –процессы;
- за 7 минут создать единый канал общения с клиентами;
- избавиться от таблиц Excel в отделе продаж и начать работать с мощной CRM-системой;
- «вылечить» сотрудников от забывчивости;
- сэкономить 72 часа рабочего времени, управляя бизнесом из любой точки мира;
и много другое!
Семинар пройдет 19 октября в коворкинг-центре «GroundZero» по адресу: Ташкент, Яшнободский район, ул. Темура Малика (Ориентир: Корзинка-Авиатор), 146.
Ознакомиться с программой семинара и зарегистрироваться можно по ссылке. Спешите, количество мест ограничено.
Семинар будет полезен: руководителям компаний, директорам по развитию, руководителям отделов продаж, менеджерам по персоналу.
Возникли вопросы? Позвоните нам по телефонам: +998 (90) 345-61-24; 200-34-34 (262) или напишите на электронный адрес: seminar@micros.uz
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