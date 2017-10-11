Узбектелеком отменил повышение тарифов!
11 октября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
АК «Узбектелеком» сообщает на своем сайте об отмене изменений, опубликованных 5 октября 2017, то есть будет действовать ранее утвержденный Прейскурант №125-1/1 «Предельные уровни тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций», введенный с 1 июля 2016 года.
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