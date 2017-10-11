В UZINFOCOM прошла встреча с представителями IBM
11 октября 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
10 октября состоялась встреча руководителей Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM c Региональным директором IBM по развитию бизнеса в странах СНГ.
На встрече обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области цифровой трансформации, внедрения инновационных решений IBM в финансовом секторе, образования, медицины, телекоммуникации и в других отраслях.
Также была представлена разработка IBM (Watson) в области искусственного интеллекта.
По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества по реализации совместных проектов.
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