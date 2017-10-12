ESET представляет обзор киберугроз сентября по Узбекистану

ESET представляет отчет об активности вредоносного ПО в Узбекистане в сентябре 2017 года, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid.

В сентябре вирусная лаборатория ESET выявила в семи странах мира новые операции с применением шпионской программы FinFisher (FinSpy), которая ранее продавалась правительственным структурам. Атакующие усовершенствовали кибершпионский инструмент, а также использовали новый, ранее неизвестный вектор заражения, указывающий на участие в схеме крупного интернет-провайдера.

В сентябре рейтинг угроз по Узбекистану возглавил вирус LNK/Agent.EI, который распространяется в системе после запуска, заражая файлы и папки. На второй строке рейтинга троян Win32/HoudRat – вредоносный инструмент, открывающий злоумышленникам удаленный доступ к системе жертвы. Программа используется преимущественно для кражи данных, в частности, платежных реквизитов.

В сентябре 15,43% пользователей ESET NOD32 из Узбекистана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.

Рейтинг киберугроз по Узбекистану

Глобальный рейтинг киберугроз

Источник: пресс-релиз компании