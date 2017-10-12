Инновационный Mega Planet вместе с CLICK

Mega Planet – один из первых семейных торгово-развлекательных центров города Ташкент, первым запустивший совершенно новый вид оплаты через QR код.

ТРЦ Mega Planet — это не только место совершения покупок, но и место проведения досуга. Стремлением отвечать разнообразным запросам посетителей и индивидуальным вкусам людей здесь создается атмосфера комфорта для отдыха, общения и развлечений, и, конечно же, шоппинга.

Отличительной чертой ТРЦ Mega Planet является желание руководства постоянно внедрять инновационные технологии и идти в ногу с технологическим прогрессом. Именно поэтому уже сегодня все посетители торгового комплекса могут воспользоваться новейшей системой оплаты на местах через QR код, с помощью приложения CLICK UZBEKISTAN!

Как сообщает директор по маркетингу ТРЦ Mega Planet — Тимур Зиявиддинов: «Современный торгово-развлекательный центр Mega Planet поддерживает все виды оплат, будь то наличный и безналичный расчёт или оплата перечислением. Но теперь оплачивать покупки и выставленные счета стало гораздо проще, ведь мы сотрудничаем с компанией CLICK, которая разработала и успешно внедрила систему оплаты на местах через QRкоды в нашем торговом комплексе. Виртуальный терминал CLICK позволяет принимать платежи с пластиковых карт без присутствия физического терминала, то есть, на бесконтактной основе, что существенно экономит время покупателей, а также улучшает качество шоппинга».

Несомненными плюсами оплаты на местах через QR код являются такие факты как то, что:

— данные платежи быстрее традиционных. Система удобна тем, что облегчит жизнь каждому их обладателю и сможет сэкономить уйму времени;

— больше нет необходимости сообщать посторонним людям свой PIN-код;

— платежи можно совершать даже в случаях, когда пластиковая карта не с вами. Процесс оплаты будет моментально отображаться у продавца, а также будет сопровождаться смс-оповещением;

— система не требует наличия доступа в интернет, а также платежи возможно будет проводить при отсутствии электропитания.

По словам директора по развитию CLICK — Рустама Файзиева — сейчас прилагаются все усилия, чтобы как можно скорее внести дополнительные удобства для населения, путём внедрения новейших технологий. Также в ТРЦ Mega Planet совместно с компанией CLICK планируется проведение различных акций, с розыгрышами призов. Приходите и попробуйте оплатить покупки через QR код и убедитесь, как это легко и удобно. Вместе с CLICK — будущее наступает сегодня!

Источник: пресс-релиз компании