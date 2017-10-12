Mirzo Ulugbek Innovation Center и Университет Иннополис подписали меморандум о взаимопонимании

В рамках визита официальной делегации Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в Республику Татарстан, Mirzo Ulugbek Innovation Center и Университет Иннополис подписали меморандум о взаимопонимании.

Меморандум подписали директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин и директор Инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center Хуршид Султанов.

Меморандум предусматривает обмен опытом по инновационным проектам, научным разработкам, созданию и развитию высокотехнологичных центров, управлению технопарками, созданию и развитию бизнес-инкубаторов, акселераторов и коворкингов.

Документом также предусмотрено совместное продвижение продукции и разработок организаций на внутренние и внешние рынки, обмен опытом по механизмам формирования благоприятной среды для стимулирования инновационной деятельности. Стороны намерены совместно развивать финансовые инструменты для поддержки резидентов центра и студентов Университета Иннополис, привлекая венчурные фонды, гранты и бизнес-ангелов.

Университет Иннополис — российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники.

Источник