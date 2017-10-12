О выпуске почтовой марки серии «Фонтаны Ташкента»

АО «Узбекистон почтаси» подготовлена и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан с 5 октября 2017 года введена в обращение почтовая марка серии «Toshkent favvoralari» («Фонтаны Ташкента»).

Почтовая марка выпущена в виде почтового блока. На почтовой марке изображен классический типовой фонтан у Ташкентского Цирка на площади Хадра, в центре нашей столицы. Фонтан построен в 1953 году по проекту архитекторов М.Булатова и Л.Караш. На почтовом блоке сверху расположена надпись на узбекском языке в латинской графике: «Toshkent favvoralari».

Почтовая марка многоцветная. Печать офсетная. Перфорация гребенчатая. Бумага — белая, глянцевая. Размер почтового блока 90х80 мм, размер почтовой марки в блоке 30х42мм. Тираж — 5 тыс. экз. Дизайнер – У. Юсупалиев.

Почтовой марке присвоен идентификационный номер 1213 и установлен номинал — 2700 сум.

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