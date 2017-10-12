О выпуске почтовой марки серии «Ташкентский метрополитен»

АО «Узбекистон почтаси» подготовлена и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан с 5 октября 2017 года введена в обращение почтовая марка серии “Toshkent metropoliteni” («Ташкентский метрополитен»).

Почтовая марка выпущена в виде почтового блока. На почтовой марке изображена станция Ташкентского метрополитена «Юнус Раджабий». Станция расположена на Юнусабадской линии и имеет множество колонн, а также два подземных вестибюля. Станция названа в честь узбекского композитора Юнуса Раджабий и введена в эксплуатацию 26 октября 2001 года.

На почтовом блоке в нижней части расположена надпись на узбекском языке в латинской графике: “Toshkent metropoliteni”.

Почтовая марка многоцветная. Печать офсетная. Перфорация гребенчатая. Бумага — белая, глянцевая. Размер почтового блока 80х90 мм, размер марки 30х42мм. Тираж — 5 тыс. экз. Дизайнер – У. Юсупалиев.

Почтовой марке присвоен идентификационный номер 1214 и установлен номинал — 4000 сум.

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