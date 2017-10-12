Редакция одной из старейших газет Узбекистана «Правды Востока» запускает новое СМИ на узбекском и русском языках — веб-издание «Правда Востока Online»

Наша газета стала летописцем истории Узбекистана за последний век, сообщается на сайте издания www.pv.uz «Правда Востока Online», зарегистрированное в Узбекском агентстве по печати и информации как самостоятельное СМИ, будет обеспечивать на узбекском и русском языках аудиторию свежими новостями, интересными и актуальными лонгридами от опытных журналистов, хорошо знакомых читателям по страницам «Правды Востока», а также компетентных специалистов различных сфер.

Ни одно важное событие в жизни страны не осталось в стороне от цепкого взгляда и меткого слова наших журналистов.

В годы независимости, когда сфера масс-медиа обрела новое дыхание, «Правда Востока», привыкшая брать самую высокую планку, подготовила и опубликовала объемные иллюстрированные книги «Новые лики древних городов» на узбекском и русском языках и «Узбекская модель» развития: великое возрождение». Эти издания, во¬бравшие в себя резонансные материалы наших журналистов, стали своеобразными хрониками независимого развития Родины.

Коллектив старейшей газеты остается молодым и активным, ему удается держать руку на пульсе современных процессов и новшеств в сфере массовых коммуникаций. Так, в 2004 году редакция запустила свой веб-сайт, «оцифровав», таким образом, собранные летописи. Публикуемые на нашем сайте материалы систематически перепечатываются другими изданиями – сообщает издание.

Однако и такой подход уже пройденный этап. Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении работникам печати и средств массовой информации, «сегодня время стремительно меняется. Сама жизнь требует от всех нас решительных действий, инициативности, честного и справедливого отношения к своему делу в любой сфере». Поэтому коллектив «Правды Востока» первым среди ведущих газет страны делает шаг в новое столетие — запускает отдельное веб-издание «Правда Востока Online». Этот опыт, апробированный крупнейшими газетами мира, позволит нам повысить оперативность и расширить горизонты проделываемой ежедневной работы, ограниченной ныне газетными полосами.

«Правда Востока Online», зарегистрированное в Узбекском агентстве по печати и информации как самостоятельное СМИ, будет обеспечивать на узбекском и русском языках аудиторию свежими новостями, интересными и актуальными лонгридами от опытных журналистов, хорошо знакомых читателям по страницам «Правды Востока», а также компетентных специалистов различных сфер. И все это — в сопровождении красочных фотографий и инфографики. Специально обновленный сайт располагает для этого всеми необходимыми техническими функциями.

Итак, встречайте новое СМИ — «Правда Востока Online», размещенное по адресу www.pv.uz