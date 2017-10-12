Состоялась встреча с представителями компании IBM

11 октября в Мининфоком состоялась встреча c региональным директором по развитию бизнеса в странах СНГ компании IBM.

На встрече обсуждены вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в области цифровой трансформации, внедрения инновационных решений IBM в финансовом секторе, образования, медицины, телекоммуникации и других отраслях.

Также была представлена разработка IBM (Watson) в области искусственного интеллекта.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества по реализации совместных проектов.

В рамках визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США 18-20 сентября 2017 года, делегация Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций по поручению главы государства посетила Центр IBM Watson в г. Нью-Йорке, где были представлены решения, основанные на использовании когнитивных технологий и инструментов системы IBM Watson. По итогам встречи между Мининфоком и IBM был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере совместного развития инициатив по цифровой трансформации экономики, государственного управления и социальной сферы в Республике Узбекистан.

Компания IBM — американская компания со штаб-квартирой в Армонке (штат Нью-Йорк), один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. В 2016 году объем доходов компании составил 79,9 млрд. долл. США.

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