ТУИТ и Холонский институт технологий (Израиль) подписали меморандум о сотрудничестве

Между Холонским институтом технологий (Израиль) и Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в педагогической и научной деятельности.

В соответствии с подписанным документом, согласовано проведение международной конференции в следующем году, в ближайшее время Холонский институт технологий откроет онлайн-курсы для узбекских студентов, планируется проведение совместных исследовательских работ и открытие совместных стартапов в области IT, кибер-безопасности, энергетики, сельского хозяйства и т.д.

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