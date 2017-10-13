Комната Стратегии действий открыта в IUT

13 октября 2017 года в Университете Инха в г. Ташкенте (IUT) прошла церемония открытия комнаты Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Центр «Стратегия развития» реализует проект по открытию комнат Стратегии действий во всех университетах Узбекистана. Проект осуществляется с целью повышения социальной активности молодёжи в реализации и популяризации Стратегии действий.

В официальном открытии приняли участие представители администрации IUT, Центра «Стратегия развития», студенты, а также СМИ.

Комната Стратегии действий открыта с целью активизации участия молодёжи в реализации и популяризации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а также для активного вовлечения молодого поколения в социальную жизнь страны.

Комната Стратегии действий будет привлекать студентов в ряды волонтёрских групп Стратегии действий. Волонтёры будут заниматься информационным сопровождением мероприятий, проводимых в рамках Стратегии действий, изучением общественного мнения путём проведения опросов, организацией семинаров и тренингов.

Также волонтеры комнаты Стратегии действий будут инициировать различные молодежные и образовательные проекты.

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев отметил: «Стратегия действий, принятая в феврале 2017 года, является комплексной программой дальнейшего реформирования Узбекистана. Стратегия охватывает все сферы нашей жизни, включая вопросы совершенствования сферы образования, государственной молодежной политики, а также усиления роли и места молодежи в процессе углубления демократических реформ».

«Молодежь должна играть важную роль в реализации реформ и Стратегии действий. Данная комната поможет нашим студентам изучать Стратегию действий и вносить свою лепту в развитие Узбекистана через реализацию своих инновационных проектов», — добавил он.

Источник: пресс-релиз