Тариф UZMOBILE «Ёшлар» позволит миллионам молодых людей Узбекистана общаться почти бесплатно!

12 октября в пресс-клубе Союза молодежи Узбекистана прошла презентация нового тарифного плана UZMOBILE «Ёшлар». В пресс-конференции принимали участие: Максудов Сухробжон, заместитель председателя Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана, Исламов Жавлон, коммерческий директор UZMOBILE и Кобулжон Гаипов, Заведующий отделом ИКТ Центрального совета Союза молодежи Узбекистана.

Сегодня население Узбекистана, особенно молодежь, активно пользуется мобильной связью. Выбор оператора мобильной связи основан на сочетании цены и качества. Для удовлетворения таких потребностей молодежи страны Национальный оператор мобильной связи UZMOBILE, предоставляющий услуги по всей территории Республики Узбекистан, совместно с Союзом молодежи Узбекистана запустил специальный социальный проект — новый тарифный план «Ёшлар» («Молодежный»).

Необходимо отметить, что данное сотрудничество открывает широкие возможности исполнения задач, поставленных в Указе Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2017 года “О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана”.

Такого рода социально ориентированный проект является первым в Узбекистане! Главной целью проекта является объединение всей молодёжи страны на принципах любви к Родине и патриотизма.

Внедрение данного тарифного плана даст возможность миллионам молодых людей по всей стране объединиться в одну сеть, получить доступ к действительно молодежной, качественной и приемлемой по цене связи. Но самое главное — общение внутри тарифного плана абсолютно БЕСПЛАТНО! Единственным условием подключения к нему является членство в Союзе молодежи Узбекистана.

Теперь, став членом Союза молодежи, активные юноши и девушки страны смогут общаться между собой без ограничений, не переживая о стоимости разговора.

Абонент тарифного плана «Ёшлар», ежемесячно пополняя свой баланс всего на 5 тысяч сумов, получает возможность общаться внутри сети бесплатно, 1 минута исходящей связи внутри сети и по Узбекистану – 25 сум, 1 МБ Интернета – 25 сум, 1 Международное СМС – 500 сум. Все входящие звонки бесплатны*.

На сегодняшний день это самый доступный тариф, какого в Узбекистане еще не было. Более того, интернет-услуга UZMOBILE является качественной и высокоскоростной, что особенно актуально для молодежи в наше время широкого внедрения информационно — коммуникационных технологий во все сферы жизни.

Во время пресс-конференции представители СМИ и, особенно, студенты и учащиеся задавали много вопросов о том, какие возможности представляет тарифный план «Ёшлар». Было много вопросов о развитии сотрудничества между Союзом молодежи Узбекистана и национальный оператором мобильной связи UZMOBILE.

После пресс-конференции молодёжь обступила Исламов Жавлона, коммерческого директора UZMOBILE, чтобы более подробно узнать о новом тарифном плане для молодежи и о том, как будет развиваться UZMOBILE в регионах.

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