Рост сетей высокоскоростного ШПД с развитием All-Cloud

В настоящее время компании применяют в своей деятельности все новые цифровые технологии, что открывает операторам целый ряд возможностей в сфере предоставления облачных услуг. И только оптоволоконные телекоммуникационные сети могут удовлетворить весь спектр требований, предъявляемых к сети. Давайте зададимся вопросом, какая стратегия представляется наиболее верной, которая позволит минимизировать затраты и максимизировать доход экосистемы?

На протяжении истории всего человечества водоснабжение, транспорт и энергия играют решающую роль в повышении уровня производительности. Эти ресурсы играли роль источника жизненной энергии в кровеносной системе экономики. В 21 веке ИКТ технологии значительно продвинулись в своём развитии и всё в большей степени способствуют увеличению производительности экономических систем. Усовершенствованные современные ИКТ сети стали играть роль нервной системы целых стран. Совместное использование имеющихся экономических ресурсов и ИКТ систем позволяет невероятно сильно раскрыть экономический и социальный потенциал государства. Согласно исследованиям Международного Союза Электросвязи (МСЭ), увеличение проникновения широкополосного доступа (ШПД) на 10% способствует увеличению ВBП до 1,3%, уровня трудовой занятости — на 2-3%, производительности труда на 5-10%, инновационная составляющая возрастает 15-кратно. Также это способствует сокращению выбросов парниковых газов на 5%. На сегодняшний день 151 страна разработала планы национального масштаба по развитию сетей ШПД для развития собственной ИКТ инфраструктуры. Данные планы нацелены на привлечение больших инвестиций операторов связи, предлагая политику поддержки, финансирование и налоговые льготы.

По мере увеличения количества операторов, выходящих на рынок, усиливается конкуренция в сфере предоставления услуг ШПД. В Тайланде, к примеру, проникновение мобильного ШПД в 2016 году превысило 120%. AIS – тайландский оператор мобильной связи пришёл на рынок фиксированного ШПД, где уровень проникновения значительно ниже. AIS разработал пакеты услуг, включающие оптический ШПД и телевидение, что увеличило средний доход на одного абонента (СДА) и сократило отток клиентов. Согласно исследованиям Huawei, в период между 2010 и 2016 годом более 50 операторов мобильной связи в мире вложили инвестиции в развитие сетей фиксированного ШПД и начали предоставлять услуги конвергентной фиксированной и мобильной связи (FMC – fixed-mobile convergence).

На корпоративном рынке скачок роста в сфере облачных услуг и увеличивающееся количество устройств, подключающихся к облаку, открывает операторам все новые возможности. В отличие от традиционных голосовых и интернет услуг, облачные услуги требуют в высшей степени надежные, быстрые и стабильные соединения. Эти требования могут быть удовлетворены только с применением оптоволоконных сетей. Для развития домашнего фиксированного ШПД и корпоративных ИКТ рынков операторы начали осуществлять стратегические долгосрочные инвестиции в оптоволоконные сети. Например, в период между 2015 и 2016 China Mobile закупила 90 миллионов километров оптоволокна и стремительно начала увеличивать покрытие своими фиксированными услугами квартирных и корпоративных пользователей.

Однако на данный момент, очевидно, что развитие ШПД в глобальном масштабе далеко от идеала. Покрытие ШПД ограничено в глобальном масштабе, средняя скорость передачи данных и количество подключений абонентов остаются низкими, в то время как стоимость прокладки оптоволоконных линий остается непропорционально высокой. Согласно МСЭ, только 52% домохозяйств в мире имеют ШПД подключение, из которых 70% подключены на скорости ниже 10 Mбит/c. Согласно исследованиям Huawei в одной трети стран стоимость прокладывания соединений FTTH составляет свыше US$1,000 на одно домохозяйство, из которых лишь 15% ресурсов используется для предоставления ИКТ услуг пользователям. Это означает, что период окупаемости инвестиций в оптоволоконные сети очень долгий. Рассмотрим в качестве примера ситуацию у одного из операторов африканского региона. Проектная стоимость доведения оптоволокна FTTH до одного домохозяйства при покрытии общей сложности 2,000 домохозяйств составила $1,500. 15% домохозяйств из 2000 подключили услуги фиксированного ШПД, и средний доход от абонента составлял $80 в месяц. Это значит, что период окупаемости FTTH инвестиций для данного оператора составляет более 8 лет. Такие проблемы, связанные с высокой стоимостью и низким уровнем охвата, стали высоким барьером для развития оптоволоконных сетей ШПД. Они являются главными проблемами операторов, требующими решения.

Для масштабного развёртывания оптоволоконных ШПД сетей — требуются большие инвестиции. Для правительств, стремящихся повысить уровень проникновения ШПД, крайне важна финансовая помощь и политика поддержки развития операторов.

Например, в Европе, Федеральное Министерство Транспорта и Цифровой Инфраструктуры Германии в начале 2017 года запустило стратегию по построению сетевой инфраструктуры для обеспечения возможности предоставления ШПД на скорости до Гбит/c. К 2025 году более 100 миллиардов евро будут инвестированы в создание высокоскоростной сети передачи национального уровня. Эти крупные инвестиции позволят Германии к 2018 году достичь своей цели по подключению каждого дома к сети ШПД на скорости не менее 50 Мбит/сек. В Китае политика высокоскоростного ШПД по приемлемым ценам была принята уже в 2013 году. Чтобы стимулировать развитие оптоволоконных сетей, Министерство Жилищного Строительства и Городского Развития Китая дало указание, что все дома новой постройки должны иметь внутреннюю инфраструктуру для подключения ШПД по типу FTTH. По состоянию на 2017 год в Китае насчитывается 240 миллионов домохозяйств подключённых посредством FTTH, что составляет 80 процентов от общего числа домохозяйств имеющих подключение посредством фиксированного ШПД.

Финансовому успеху ШПД проектов способствует определение оператором приоритетных районов где имеется большое количество состоятельных пользователей, либо имеется возможность подключить большое количество пользователей в течение короткого времени.

Большая часть операторов по миру по-прежнему придерживаются общего планомерного подхода при развитии сети ШПД. Но если высокоприоритетные состоятельные пользователи отсутствуют в той области, где осуществляется покрытие, если жители не имеют возможности или желания тратить деньги на услуги ШПД, то процесс развития оператора будет медленным и болезненным.

Для решения данной проблемы, компания Huawei начала совместную работу с одним из китайских операторов связи, целью которой являлось выявление зон нахождения наиболее приоритетных пользователей с финансовой точки зрения. Используя данные мобильных служб, правительств, отраслевых консультантов и других источников, был собран многомерный массив данных о целевых жилых комплексах в одном городе. Он включал плотность населения, цены на жилье, местоположение мобильных телефонов пользователей в вечернее время, возраст многоквартирных домов, соотношение количества арендаторов к количеству владельцев, оборот от продаж квартир, услуги конкурентов, удовлетворенность клиентов этими услугами и текущее покрытие сети. Используя программный комплекс по планированию инвестиций разработанный компанией Huawei, было выявлено сопоставление потенциальных пользователей с географическим положением спальных районов и в конечном итоге было идентифицировано более 3 000 дорогих жилых комплексов и также более миллиона высокоприоритетных пользователей. Это позволило оператору точно идентифицировать своих целевых клиентов и следовать точным маркетинговым показателям. Это принесло оператору огромную пользу: уровень эффективности телефонного маркетинга вырос в три раза. Сфокусировавшись на приоритетных клиентах, которые были идентифицированы, всего за три месяца прирост количества подключений услуг посредством FTTH вырос на 6 процентов.

В Индии Huawei пришла на помощь другому оператору, способствуя более таргетированным инвестициям в FTTH, предоставив информацию о жилых высокоприоритетных для оператора комплексах, полученную в результате обработки больших массивов данных имеющейся у Huawei программной платформой. Оператор проложил оптоволоконную инфраструктуру в менее чем 60 густонаселенных многоэтажных жилых домах, что составило всего 2 процента от их общего количества в городе. Опасения за низкий уровень подписки потенциальных пользователей на услуги стало препятствием для предоставления услуг для остальных 98 процентов домохозяйств. При неплотном покрытии невозможно было добиться положительного экономического эффекта в пределах широких географических масштабов, что привело к тому, что его фиксированный ШПД бизнес начал претерпевать трудности. Методология SmartCapex от Huawei и инструмент по целевому инвестиционному планированию позволили оператору определить среднеэтажные жилые комплексы с более чем 80 000 домохозяйств. Эти комплексы не имели потенциальных высокодоходных пользователей либо высокой плотности населения, как высотные здания, но они представляли собой большой потенциал для будущего роста. Балансируя между затратами на развертывание сети ШПД, уровнем дохода от абонентов и принимая во внимание наличие существующей оптоволоконной инфраструктуры, которая изначально использовалась лишь для доведения каналов передачи до беспроводных базовых станций, был достигнут довольно короткий срок окупаемости проекта по покрытию фиксированным ШПД данного региона. Оператор нацелился на 1200 выявленных жилых комплексов, предоставив конкурентоспособные пакеты услуг, в результате чего он быстро достиг 50%-го прироста в скорости подписки на фиксированные услуги ШПД и менее чем за три года окупил все свои инвестиции.

Быстрое предоставление услуг, отработанные стандартные процессы, высокие навыки

Новым участникам рынка телекоммуникаций, незнакомым с тонкостями опто-волоконных ШПД сетей, часто приходится выполнять трудоемкую и неэффективную работу. Сложности в работе по развёртыванию оптоволоконной инфраструктуры ШПД и нехватка квалифицированного персонала не позволяют операторам быстро предоставлять свои услуги. Длительный период ожидания подключения может стать причиной оттока клиентов в связи с низким уровнем качества обслуживания оператором, а уровень обслуживания существующих клиентов будет оставаться таким же низким.

Упрощённая в применении система MiniOSS компании Huawei предназначена для решения проблем связанных с временем подключения новых пользователей и отсутствия осведомленности сотрудников абонентского отдела оператора об имеющихся ресурсах сети ШПД. Она разработана на основе опыта лучшего в Китае FTTH-оператора с развитыми бизнес-процессами, которые связывают всю структуру оператора посредством ИТ-подсистем, состоящих из подсистем развёртывания сети ШПД, маркетинга услуг и сервисно-инженерной подсистемы. Информация обо всех оптоволоконных кабелях вносится в базу, в результате чего она легко доступна, и своевременно обновляется, предоставляя точные и актуальные данные о 99 процентах сетевых ресурсов компании. Одному из операторов в ЮАР, используя MiniOSS, удалось за два месяца развернуть свою FTTH сеть, и ускорить подписку пользователей на услуги фиксированного ШПД на 60 процентов. Это помогло достичь и сохранить высокий уровень охвата в зоне покрытия.

Быстрое развертывание сетей FTTH в Китае может говорить о наличии богатого опыта. Например, China Telecom Shanghai разработала портфель из более чем 40 инженерных стандартных сценариев прокладки FTTH сетей, включающих как наружные, так и варианты внутри помещений . Компания создала виртуальную площадку, на которой обучила более 3000 сетевых инженеров по развертыванию и обслуживанию оптоволоконной ШПД инфраструктуры. Результатом стало значительное увеличение скорости и эффективное развертывание FTTH сетей. К примеру, в 2011 году средний процент успешных подключений пользователей FTTH с первой попытки составлял лишь 30 процентов. К 2016 году данное значение выросло до 95 процентов.

Индустриальные альянсы: поиск партнеров для развертывания сетей ШПД

При развертывании оптоволоконной сети ШПД в городе Сурабая в Индонезии операторы понесли большие затраты, поскольку долгое время они не могли получить необходимое разрешение для выполнения работ по развёртыванию оптоволоконной инфраструктуры. В 2016 году три местных оператора объединили усилия с Министерством связи для формирования альянса в индустрии ШПД, в результате формирования которого в конечном итоге было привлечено 17 членов из правительственных учреждений, компании-застройщики, компании, специализирующиеся на управлении недвижимостью, поставщики оптоволоконных кабелей, компании, работающие с водной и энергетической инфраструктурами. Альянс позволил всем участникам активно участвовать в строительстве оптоволоконных сетей.

Правительство признало тот факт, что фиксированный ШПД вносит положительный вклад в экономику, и в результате этого были определены жесткие сроки для принятия первоочередных решений в области развития ШПД. Компании застройщики увидели добавочную стоимость, которую наличие линий ШПД привнесло в возводимые комплексы недвижимости, и согласились прокладывать оптоволоконную инфраструктуру в новостройках. Компании по управлению собственностью смогли согласовать условия совместного использования преимуществ наличия проложенной оптоволоконной инфраструктуры в новостройках и доступа операторов к существующим объектам недвижимости. Компании ,имеющие отношение к коммунальному хозяйству и владеющие физическими каналами для возможной прокладки кабеля, получили дополнительный доход от их аренды операторами связи. Такого рода альянс привел к 40-процентному снижению стоимости строительства сетей FTTH в Сурабае.

Успех примененного в Сурабае подхода ясно показывает, как координация и совместное использование упомянутых преимуществ могут значительно снизить затраты на строительство оптоволоконных ШПД сетей.

Координация при использовании ресурсов имеющихся инфраструктур: 30-процентная экономия достигается за счет синергии с коммунальными предприятиями.

Прокладка оптоволоконных линий FTTH вдоль существующих электрических опор и подземных каналов — это способ не прибегать к получению разрешения на дорожные работы и рытью траншей для прокладки кабеля. Использование существующих инфраструктурных возможностей позволяет сэкономить до 30% при развёртывании оптоволоконной сети ШПД.

В 2014 году Vodafone учредил SIRO — совместное предприятие с ирландской энергетической компанией. Используя сеть электрических опор и кабелепроводов, Vodafone удалось развернуть оптоволоконную сеть по низкой стоимости. В 2018 году планируется подключить до 500 000 домохозяйств в 51 городе Ирландии, используя сценарий FTTH.

В мире существует много подобных примеров сотрудничества с энергетическими компаниями. В Кении, при прокладке одним оператором оптоволоконных линий в районе с высоким уровнем жизни людей и дорогим жильём, но с низкой плотностью населения, рытьё траншей для укладки кабеля привело к росту стоимости подключения одного домохозяйства до более $2000. В начале 2017 года оператор начал совместную работу с энергоснабжающей компанией, проложив сеть оптоволоконных кабелей вдоль опор линий электропередачи в густонаселенный посёлок городского типа. Это привело к снижению стоимости подключения одного домохозяйства на нескольких сотен долларов. Следует отметить, что кенийская энергетическая компания поняла, что она сама имеет возможность развертывать оптоволоконные сети ШПД по низкой цене и в настоящее время планирует выйти на оптоволоконный рынок ШПД. В течение последующих пяти лет она планирует построить обширные FTTH сети.

Мы стали свидетелями многих подобных случаев. В 2016 году крупнейшая энергетическая компания Италии Enel объявила, что инвестирует 2,5 млрд евро в строительство сетей FTTH в более чем 200 городах, используя опоры существующей инфраструктуры линий электропередачи. В её планы входила сдача волокон оптоволоконной инфраструктуры, проложенной по опорам ЛЭП в аренду операторам, что должно было стать мощным стимулом для конкуренции на местном рынке ШПД для стремительного его развития.

Мобильные базовые станции являются опорой оптоволоконных сетей ШПД: синергия мобильной/фиксированной связи

Мобильным операторам, выходящим на рынок фиксированного ШПД, Huawei рекомендует использовать свою сеть мобильных базовых станций, имеющих подключение к оптическому транспортному оборудованию, в качестве опорных точек для построения фиксированных оптоволоконных сетей ШПД. Рекомендуется прокладывать оптоволоконные кабели на короткое расстояние от базовой станции до окружающих домов. Один из операторов в Мехико использовал этот подход, привязывая существующую сеть базовых станций к точкам высокого спроса фиксированного ШПД. Он выявил порядка 20 базовых станций, которые планировалось использоваться в качестве оптоволоконных узлов, были установлены мини-OLT-мультиплексоры и проложен кабель от данных узлов до пользователей на расстояние не далее чем 300 метров. В кратчайшие сроки в течение двух месяцев оператор начал предлагать услуги ШПД офисам и жилому сектору и получать от этого доход. Общий срок окупаемости составил менее 2,5 лет – это стало неординарным успешным коммерческим достижением.

Использование радиорелейных линий связи для развертывания сети фиксированного ШПД сокращает время длительности проекта на 70 процентов

Один из операторов в Греции при развертывании сети ШПД столкнулся с рядом проблем: слишком много островов, высокая стоимость подводных кабелей и затяжные по времени инженерные проекты. Благодаря инновационному высокопроизводительному радиорелейному решению компании Huawei, работающим в диапазоне E-Band, для пользователей, живущих на островах, оператор смог предложить услуги высокоскоростного Интернета и телевидения без необходимости прокладывания подводных кабелей. E-Band обеспечивает пропускную способность в транспортном радиоканале до 10 Гбит /сек на расстоянии до 10 километров, поддерживая возможность предоставления услуг фиксированного ШПД с надежностью в 99.999. Используя решение Huawei, оператор сократил время развертывания на 70 процентов. По состоянию на конец 2016 года оператор развернул 1000 радиорелейных СВЧ-каналов, поддерживающих общенациональную сеть ШПД, и привлек дополнительно порядка 100 000 ШПД пользователей.

Основываясь на нашем анализе передовой мировой практики, мы убеждены, что операторы могут быстро и экономично возводить оптоволоконные сети ШПД. Мы рекомендуем использовать методы, которые были изложены в данном материале, а именно: дифференцированный дизайн услуг, целевое планирование, инфраструктурные взаимодействия различных игроков на рынке ИКТ и коммунальных служб, быстрое развертывание сети ШПД. Данные методы позволяют операторам преодолевать барьер высоких затрат, который препятствует развертыванию сетей фиксированного ШПД и значительно сокращает срок окупаемости инвестиций в их построение. Мы будем продолжать работать с операторами, с целью определения путей сокращения стоимости проектов фиксированного ШПД и достижения высокой эффективности при построении сети. Вместе мы сможем прийти в тот день, когда 100% домохозяйств в мире будут подключены к сверхбыстрой оптоволоконной сети ШПД.

Источник: пресс-релиз компании