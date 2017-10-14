Соцопрос: 33,1% узбекистанской молодежи не пользуется интернетом

8,5 процента молодых узбекистанцев пользуются интернетом на постоянной основе, 20,5 процента – только время от времени, 33,1 процента не пользуются интернетом вообще. Такие цифры приводятся в социологическом опросе центра «Ижтимоий фикр», который охватил 1 100 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет.

Горожане используют интернет чаще, чем жители сельской местности. Наиболее высокий процент пользователей зафиксирован в столице, а также в Ташкентской и Бухарской областях.

Согласно опросу, родители 35,4 процента участников опроса постоянно контролируют время, проводимое детьми в интернете. 28,8 процента ответили, что родители контролируют их только иногда, 34,5 процента – что контроля со стороны родителей нет.

48,2 процента считают, что соцсети могут быть опасны для молодежи. В числе основных проблем молодые люди называют религиозный экстремизм (27,4 процента), пропаганду жестокости (18,1 процента), мошенничество (7,9 процента). Однако среди молодежи распространено и мнение, что социальные сети несут позитивные установки для нового поколения.

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