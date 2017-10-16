13-14 октября в городе Бухара прошёл совместный семинар компании Softline в Узбекистане и Лаборатории Касперского

В рамках семинара были освещены последние новости, тренды и инциденты в области информационной безопасности.

Спикерами выступили Сергей Земков, Управляющий Директор Лаборатории Касперского, Россия страны СНГ, а также Валерий Зубанов, Коммерческий Директор регионального офиса Лаборатории Касперского в Центральной Азии и Монголии.

Сергей Земков выступил с докладом на тему «Лаборатория Касперского сегодня», в рамках которого были обсуждены текущие глобальные позиции вендора, его достижения, истории успеха, ключевая статистика и факты.

Валерий Зубанов представил доклад о Банковских угрозах в Центральной Азии. Доклад был насыщен актуальными кейсами, материалами о инцидентах и путях их решения специалистами Лаборатории Касперского.

В ходе семинара между участниками и спикерами прошла информативная дискуссия, состоящая не только из сессий вопросов и ответов, а также из двустороннего обмена опытом и обсуждения текущих вопросов кибер-безопасности в регионе.

Источник: пресс-релиз компании