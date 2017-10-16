Президенту нашей страны представлен проект «Безопасный туризм»

Туризм является одним из важных факторов развития экономики нашей страны и создания новых рабочих мест. Сегодня во всех регионах Узбекистана осуществляются перспективные проекты в сфере туризма. Важным руководством к действию в этом направлении является Указ главы нашего государства «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан» от 2 декабря 2016 года, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Президент нашей страны в ходе поездки в Хорезмскую область в январе текущего года особо отметил необходимость полного задействования возможностей области в сфере туризма, организации новых направлений и продвижения их на мировой рынок, развития гостиничной и транспортной инфраструктуры.

В ходе беседы с предпринимателями, ведущими деятельность в сфере туризма, глава нашего государства дал ответственным лицам соответствующие поручения по более широкому привлечению иностранных туристов через расширение международного сотрудничества в отрасли, по улучшению качества обслуживания, подготовке и повышению квалификации специалистов для сферы, увеличению количества предприятий по выпуску сувениров.

Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о ходе исполнения этих поручений, проекты по привлечению иностранных и местных туристов, дальнейшему развитию туристического потенциала региона. Рассказано о проводимой работе по открытию новых туристических направлений и туристической продукции, ожидаемом объеме туристического потока в 2018 году.

В странах с развитым туризмом все чаще используется понятие «безопасный туризм». Проект «Безопасный туризм» предусматривает обеспечение безопасности и создание современных условий для туристов и гостей.

Президент нашей страны ознакомился с проектом по реализации концепции «Безопасный туризм» в области. Он включает в себя меры по оснащению объектов туристической инфраструктуры средствами видеонаблюдения, подключению государственных и негосударственных объектов, оказывающих туристические услуги и обеспечивающих безопасность туристов, к единой информационно-коммуникационной системе, формированию базы данных о туристах, посещающих область.

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