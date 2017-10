Профессор IUT удостоен награды International Gold Star Award for Excellence in Engineering Education

Профессор и глава департамента компьютерных наук и инженерии Университета Инха в г. Ташкенте (IUT), доктор Абдул Рахим Насир, стал обладателем международной награды International Gold Star Award for Excellence in Engineering Education (Международная золотая звезда за выдающиеся достижения в области инженерного образования).

Абдул Рахим Насир получил награду в ходе международного саммита «Глобализация экономического и социального развития» в Маврикии за «его выдающиеся достижения в области инженерного образования».

Насир удостоен этой награды «за достижения и вклад в области инженерного образования в течении последних 30 лет».

Профессор IUT работал в различных университетах, включая в административных должностях, и вносит вклад развитию инженерного образования.

Напомним, что Доктор Абдул Рахим Насир является обладателем различных международных наград. В феврале 2017 года он был удостоен международной награды «Great Achievers Award for excellence in engineering education» (Награда за выдающиеся достижения в области инженерного образования).

В апреле 2017 года пятый год подряд профессор был включен в публикацию Marquis Who’s Who in the World (Маркуис Кто есть кто).

В июне 2017 года Доктор Абдул Рахим Насир стал обладателем награды Альберта Нельсона Маркуиса за жизненные достижения (2017 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award).

В начале октября 2017 года он получил сертификат благодарности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

