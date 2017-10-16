Стартовал проект по развитию системы государственного управления и цифровой трансформации

Проект «Содействие в развитии эффективного государственного управления и цифровой трансформации» запустили Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и ПРООН. Об этом «Газете.uz» сообщили в офисе Программы развития ООН в Узбекистане.

Инициатива направлена на содействие правительству в реформировании государственного управления, развитии электронного правительства и предоставлении качественных государственных услуг.

Срок действия проекта — с октября 2017 года по декабрь 2020. Бюджет составит 1,2 млн долларов.

Ключевыми направлениями проекта определены:

Содействие в подготовке информационно-аналитических материалов в сфере эффективного государственного управления и электронного правительства;

Улучшение доступа к правовой информации и государственным услугам;

Развитие национального потенциала в сфере информационных технологий, инженерных наук и электронного правительства.

Планируется информационно-аналитическая поддержка реформы госуправления, институциональная поддержка мозговых центров, укрепление потенциала Мининфокома в области госуправления и электронного правительства.

Проект предусматривает совершенствование портала правовой информации Lex.uz, создание корпоративной информационной системы агентства «Узархив», улучшение системы сбора и анализа статистики электронных услуг и обращений.

Проект будет вести работу по стимулированию интереса к точным, инженерным и связанным с ИКТ наукам, укреплению национального кадрового потенциала в области ИКТ и электронного правительства, а также мер по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции и услуг в сфере ИКТ.

Проект будет вовлекать в работу как национальных партнеров — Центр развития системы «Электронное правительство», Университет Инха в Ташкенте, Мирзо-Улугбекский инновационный центр, так и международных — Делегацию Европейского союза, Всемирный банк, Азиатский банк развития, KOICA, Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане и других.

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