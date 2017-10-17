Startup Mix #33: про блокчейн, эквайринг, Open Banking, саксаулы et cetera

Startup Mix #33 был насыщенным и разнообразным по темам. Говорили о блокчейне, биткоинах и разнообразии криптовалют, о первом в Узбекистане онлайн-магазине с валютным экварийнгом, разложили по полочкам термин «инновации», трудностях перевода WAZE на узбекский язык и многом другом.

О валютном интернет-эквайринге первым в Узнете заговорил Музаффар Аъзамов, внедрив подобную возможность в своем онлайн-магазине mato.uz. Национальный банк Узбекистана, единственный в стране, запустил услугу интернет-эквайринга и включил «зеленый свет» отечественным предпринимателям для беспрепятственного экспорта товаров и услуг за рубеж посредством онлайн-платежей с использованием платежных карт международного образца Visa, Mastercard, China UnionPay. Музаффар рассказал об этапах пути длиною в два года, сложностях, которые пришлось преодолеть, прежде чем стать первым онлайн-магазином Узбекистана, принимающим валютные платежи и доставляющим товары в любой город мира.

В данный момент представлена бета-версия mato.uz, еще предстоит много работы, и по усовершенствованию проекта, и по продвижению товаров на международные рынки. В планах — расширение ассортимента, подготовка контента к выходу на хорошие позиции в поисковой выдаче по англоязычным запросам, анализ и формирование целевой аудитории, на которой будут сфокусированы мероприятия digital-продвижения и многое другое. Все только начинается, и работы у mato.uz, пионера интернет-эквайринга в Узбекистане, предстоит немало. Удачи!

С анонсом конкурса инновационных проектов выступил заместитель генерального директора Агентства по науке и технологиям Узбекистана Олимжон Туйчиев. В проекте «Молодые ученые» могут участвовать молодые люди (индивидуально или командно) до 35 лет, независимо от ученой степени, опыта и направления деятельности. Отбор и оценка конкурсных проектов будет осуществляться экспертами в разных областях, как из науки, так и из бизнеса. На реализацию лучших проектов, рассчитанную на 2 года, будут направлены средства в размере до 60 миллионов сумов. Заявки на участие в конкурсе подавайте на сайте Агентства по науке и технологиям Республики Узбекистан. Регистрация проектов продлится до 1 ноября 2017 года.

Sarvar Ruzmatov, руководитель популярной платежной системы Payme, обрисовал картину безналичной экономики в мире и в Узбекистане, призвал не повторять опыт российской банковской системы и рассказал о перспективах, которые ждут рынок Узбекистана с внедрением Open Banking с использованием API.

Многие страны уже завоевали статус безналичного общества, для получения которого недостаточно высокого проникновения безналичных денег. Для его становления необходимо иметь высокие показатели по четырем критериям, при соблюдении которых общество может считаться полноценно безналичным:

1. Качество инфраструктуры, доступ населения к финансовым услугам — банковским счетам и электронным платежным сервисам.

2. Макроэкономические и культурные факторы, — предпочтение наличных, doing business и размер теневой экономики. (В Сингапуре, лидирующем безналичном обществе мира, 85% населения отдают предпочтение наличным).

3. Масштаб торговли и интенсивность конкуренции: поглощение новых платежных решений в торговле на фоне выбора среди аналогичных.

4. Технология и инфраструктура — доступ к технологиям и инновациям. Банки должны сотрудничать с внешним миром, предоставляя ритейлерам больше выгодных опций для приема безналичных платежей.

Картина безналичной экономики страны за 2016 год выглядит так: было эмитировано 11 млн онлайн-карт, оборот которых составил 53 трлн сумов. А игроки digital-рынка Узбекистана завоевали меньше 2% от всего рынка. Вывод напрашивается сам собой: безналичное общество в Узбекистане – далеко за горами. Банки Узбекистана, не получая сколько-нибудь ощутимой прибыли от digital-сферы, стремятся повторить опыт российских банков, не обладая их возможностями.

Выход видится в создании новой системы, внутри которой все субъекты рынка (банки, платежные сервис-провайдеры, ритейлеры) будут одинаково заинтересованы, имея одинаковый уровень заработка. Сарвар призывает к созданию системы Open Banking с открытым API и унификацией всех правил для всех игроков рынка, когда компании объединяют услуги для повышения качества клиентского обслуживания, создавая возможность третьим сторонам использовать и анализировать данные банка.

Подробнее о концепции, предложенной Сарваром, смотрите в его презентации.

В панельной дискуссии о криптовалютах и блокчейне приняли активное участие слушатели из зала, Анвар Ирчаев, Ботир Арифджанов и Шахруз Аширов, присоединившись к спикерам Хондамиру Муслимову и Азизу Рахимову. Однозначно: сфера применения блокчейна может быть распространена повсеместно, он решает множество проблем благодаря своим специфичным свойствам, среди которых — безопасность, децентрализация, открытость, защита от изменений и возможность получения достоверной информации.

Блокчейн имеет огромный потенциал для экономики, позволяя обеспечить безопасные и доверительные транзакции между сторонами, которые друг другу не доверяют. Технология может стать оптимальным решением для использования во многих социально важных сферах, таких как образование, медицина, государственное управление. Переводя процессы в прозрачную и надежную плоскость, блокчейн распределяет данные и предоставляет возможность обмена информацией между сторонами, обеспечивая безопасность и доступность нередактируемых данных при использовании в территориально распределенных системах.

На практике, блокчейн «собирает» данные о пациенте и хранит историю его болезни; он знает все о студенте и гражданине страны, хранит информацию об объектах недвижимости. Внедрение технологии в Узбекистане будет эффективно при условии, что процессы, задействованные в блокчейне, станут прозрачнее сначала в оффлайн-сфере.

Но блокчейн – это просто технология, а технологии не продаются. Людям нужны продукты. Можно взять за основу любой процесс и добавить в него блокчейн, и если из тысячи один продукт выстрелит – мы получим хороший результат. Потому как при внедрении технологии необходимо думать прежде всего о ее целесообразности. Одно дело – создать блокчейн по истории студентов ИНХА, в то время когда подобный реестр уже ведется, другое — создать историю достижений школьников об их участии в специализированных олимпиадах, и готовить базу абитуриентов на основе их реальных побед, зафиксированных в блокчейне.

Но кто бы сейчас говорил о безусловно важной, нужной и полезной технологии блокчейн, если бы не было биткоина? На криптовалюты есть реальный стабильный спрос, эта тема активно муссируется в узбекистанском сегменте Telegram. Хотя люди продолжают хранить свои миллионы в долларах. Новые понятия входят в обиход, и нам еще предстоит разобраться в море криптовалют. Пусть они, как реальные деньги, окажутся таким же мыльным пузырем, который никогда не лопнет.

Далее последовала видеоконференция с Антоном Телицыным, CEO российской компании Active Games, об ICO и реальном опыте российских разработчиков игры с криптовалютой.

Продукт компании — игра Lordmancer II — первая мобильная массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра с открытым рынком игровых вещей за криптовалюту, ICO которой запланировано на 23 октября. ICO, Initial coin offering, — форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией.

Команда Антона три года делала игру Lordmancer II, а в июне нынешнего года решила написать софт по внедрению криптовалюты для покупки, продажи игровых предметов и вывода денег. Выйдя на pre-ICO в августе, удалось привлечь $100 000, благодаря спонтанно возникшей PR-кампании от специализированного сетевого издания. С внутренних транзакций, производимых игроками, команда Active Games получает проценты, которые расходуются на внутренние нужды. В планах на 23 октября — привлечь $1,5 млн.

Сегодня на рынке 90% проектов созданы ради того, чтобы собрать деньги. Или же люди строят воздушные замки, решив создать интернет нового формата. Но ICO — просто способ привлечения денег, всегда первичен хороший продукт, который важно создавать продуманно и осмысленно, без необходимости не привязывая внутри проекта блокчейн. Отлично, если внутри продукта получается создать некую цифровую экономику, заточенную под его использование, и продумать выход на ICO. Так решается проблема привлечения инвестиций.

В секции от Green Business Platform Алексей Волков, руководитель компании Decarbon, представил проект «Бизнес на дровах – пример саксаула», и подробно рассказал о потенциале производства дровяной древесины.

Людям нужно тепло, и для того, чтобы его добыть для своих хозяйственных нужд и для обогрева жилья в холодное время года, народ, проживающий в сельской местности, непродуктивно тратит время и силы на добычу хвороста и дров, совершая долгие и утомительные походы. Как решить эту проблему, удовлетворив нужды людей без ущерба для природы? Через предоставление «зелёного» топлива — дров, создав топливные плантации на бросовых землях в пустынях, которые составляют почти 80% территории страны.

Саксаул — идеальное дерево для получения дров и тепла. Оно неприхотливо, не требует полива и специального ухода, но молодые посадки саксаула нуждаются в охране: территорию, на которой произрастают леса молодого саксаула, необходимо огородить, обезопасив от выпаса скота, и обеспечить охраной от незаконной вырубки.

Идея Алексея — в освоении пустынных земель и их облагораживании за счет посадок саксаула. Но не только. Посадки саксаула в пустынях – способ получить твердую древесину, которая отлично горит и способна обогреть домашние хозяйства сельского населения, и выгодный экологически и социально ориентированный бизнес.

Саксаул «дружественен» по отношению к пустынным почвам, его корневая система закрепляет пустынные пески, и в зоне его произрастания образуется новая эко-система, начинают расти травы, кустарники. В течение года саксаул вырастает на один метр, первый урожай (сухие боковые ветви) можно собирать спустя 4 года, чистая прибыль составляет 2,5-4 млн/га. На окупаемость проект выходит через 2 года после начала реализации продукции для нужд населения или на экспорт.

Азиз Рахимов, энтузиаст Waze в Узбекистане, рассказал о том, как команда волонтеров переводит Waze на узбекский язык. Проект по переводу Waze на узбекский стартовал 1 апреля, об этом Азиз рассказывал в прошлой презентации приложения.

Создание узбекской версии, ставшей 57-ой по счету, логично: при наличии выбора 75% пользователей из Узбекистана выбирают узбекский язык в информационных системах. По завершении перевода Waze сможет полноправно выйти за пределы столицы, что позволит расширить его аудиторию и улучшить качество маршрутов.

После того, как заявку на новую языковую версию приняли в Waze, команду волонтеров подключили к системе Transifex к проекту по переводу Waze, и создали подпроект по узбекскому языку. Transifex предоставляет удобный механизм для командной работы переводчиков, создания словаря, хранения истории переводов и пр. В сентябре был готов первый вариант перевода, насчитывающий около 4 000 строк.

При переводе на узбекский не могли не возникнуть проблемы. В узбекском языке строго зафиксирован порядок слов в предложении, кроме того, узбекский — агглютинативный язык, образование грамматических форм и производных слов в нем происходит путем приклеивания суффиксов к основе или корню слова. Иными словами, роль предлогов выполняют суффиксы. С названием приложения — WAZE — тоже возник казус: буквы W нет в узбекской латинице. А что делать с кальками типа onlayn, interfeys и подбором наиболее подходящих слов: Police -> Politsiya? DAN? DYHXX?

Тем не менее, все трудности преодолены, и 25 октября перевод будет открыт для всех желающих. Следующий шаг — перевод на узбекский топонимов, создание версии на кириллице и озвучка, в связи с чем разыскиваются мужские и женские голоса. Теперь каждый может стать «голосом Waze в Узбекистане».

Когда-нибудь приложения узбекских разработчиков выйдут на мировые рынки, а механизм локализации технических проектов уже опробован на практике, а значит, будет полезен в будущем. Надеемся, что в ближайшем.

Контакты Waze в Узбекистане:

Концепт TechPro — школы профессий будущего, презентовал Тимур Азаматов, руководитель проекта.

Свыше 70% выпускников работают не по специальности. Виной тому — неактуальность выбранной профессии в быстро меняющихся реалиях современного общества, некачественная система образования, и, как вариант — ВУЗ, навязанный родителями, в результате — работа в другой сфере.

TechPro — инновационная школа профессий будущего, которые долго останутся актуальными, при этом азы профессий можно освоить, будучи в весьма юном возрасте, а потом расти в них, набирая опыт, знания и повышая доход. Среди наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий Тимур назвал 3D-моделирование, программирование (включая разработку мобильных приложений, работу с блокчейн-технологией и криптографией), верстку сайтов как старт для front-end developer и программистов full-stack, работу в IOT в сфере робототехники и интернета вещей.

В школе молодых специалистов TechPro будут работать преподаватели-практики, которые смогут обучить реальным навыкам и дадут актуальные знания. Школа предоставляет гарантированную стажировку в дружественных компаниях, заинтересованных в сильных специалистах. Рассматривается возможность начисления дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы страны.

Дискуссию об инновациях провел Алишер Юсупов, руководитель Brand.uz: IT-компания в Узбекистане.

Мы часто слышим слово инновации, и расходимся в его трактовке. Свежий взгляд, новый подход к старому… Но инновация нужна не для того, чтобы удивить мир, ее цель — заработать больше. Инновация — это изменение, приносящее большую прибыль, которая может быть выражена не только финансово. Экономия времени, усовершенствование бизнес-процессов косвенно ведут к росту материальной составляющей.

Рассмотрим видение Стива Бланка, крестного отца Кремниевой долины, который возвел стартап-движение на новый уровень. Он декларирует сжатый цикл и кратчайшие сроки разработки продукта «из ничего», на условиях малой крови, без многолетней подготовки. Главное — тестирование в народе серии непроверенных гипотез или продукта с минимальным набором функций. Важно слушать, что нужно потребителю, изучать его потребности, — люди сами подсказывают, какие инновации им нужны.

Недопустимо запустить бизнес на автопилоте, сложить руки и получать дивиденды, не прикладывая никаких усилий. Основатель проекта всегда должен находиться у руля, управлять компанией в полной мере, принимая ответственность за серьезные, не всегда популярные решения.

Инновационный процесс — непрерывен и бесконечен, для этого компании должны работать быстрее. Непрерывный инновационный процесс требует воображения и куража, чтобы постоянно менять основы текущей бизнес-модели. Это может означать конкуренцию со своим собственным продуктом и даже его полное уничтожение.

Раньше новой компании, чтобы донести свой первый продукт до потребителя, требовались миллионы долларов: купить программное обеспечение, лицензии, нанять сотрудников. А сегодня собственную компанию можно запустить на своем ноутбуке за сотню долларов. Доступное ПО позволило снизить затраты с миллионов долларов до нескольких сотен, а для производства оборудования не нужны собственные заводы — для этого есть офшорные производители в Китае.

Раньше инвесторы и предприниматели считали, что стартап — это просто небольшая версия большой компании, а значит, он должен делать всё то, что делают большие компании — писать бизнес-план, нанимать персонал, заниматься маркетингом. А сегодня капиталы стали более дружелюбны, сильнее вливаются в процесс, появилось больше денег и суперангелов. Поиск финансирования теперь часть стартапа, а не главный компонент. А стартапы — всего лишь временные организации, предназначенные для поиска масштабируемых и повторяемых бизнес-моделей.

На этом все. Следующий Startup Mix состоится в ноябре. Следите за новостями на странице в Фейсбуке Startup Mix или на сайте www.startupmix.uz.

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