В Аргентине делегация Узбекистана участвует в обсуждении вопросов кибербезопасности

В рамках Всемирной конференции развития электросвязи проходит обсуждение проблем кибербезопасности в мире. В дискуссиях принимает участие и делегация Узбекистана.

Задачами мероприятия является демонстрация некоторых флагманских инициатив, связанные с кибербезопасностью BDT (например, Глобальный индекс кибербезопасности (GCI), Национальный проект стратегии кибербезопасности (NCS) и другие). Участники события собирают мнения и инициируют дисуссию с членами стран-участниц с целью улучшения предоставления наиболее качественных услуг, связанных с обеспечением информационной безопасности.

Большое внимание в ходе конференции уделяется деятельности BDT, в настоящее время возглавляющей проект Национальной стратегии кибербезопасности (NCS). Организация прикладывает многосторонние усилия, направленные на формирование комплекса инструментов по национальным стратегиям кибербезопасности и его объединения с внутренним продуктом организации. В итоге набор средств будет представлять собой единый магазин для правительств стран мира и любого заинтересованного учреждения, занимающегося разработкой и развитием стратегий и политики в области кибербезопасности на национальном уровне.

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