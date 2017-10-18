Администрация национальной доменной зоны UZ вступила в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию национальных доменов верхнего уровня APTLD

Администрация национальной доменной зоны UZ в лице Центра UZINFOCOM вступила в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня APTLD. Соответствующее решение единогласно было принято правлением Ассоциации в ходе 72-й конференции членов Ассоциации в г. Тбилиси.

В ходе состоявшейся 18 октября встречи с исполнительным директором Ассоциации Леонидом Тодоровым, прибывшим в Ташкент специально по данному поводу, руководитель Центра UZ подчеркнул:

«Вступление Администратора национальной доменной зоны UZ в APTLD позволит развивать активное сотрудничество с коллегами в регионе, обеспечит нам доступ к передовой практике управления национальным доменом, как основы функционирования национального сегмента сети Интернет, дальнейшее совершенствование кадрового и технического потенциала Администратора доменной зоны, появление новых возможностей для интернет-пользователей Узбекистана с учетом баланса интересов всех ключевых заинтересованных сторон: государства, бизнеса, научно-технического сообщества и широкого круга потребителей интернет-услуг».

Исполнительным директором Ассоциации Леонидом Тодоровым было отмечено:

«Сообщество интернет-регистратур региона приветствует участие Администратора национального домена UZ в работе нашей Ассоциации. Мы надеемся на полноправный диалог, участники которого будут учиться друг у друга, перенимать инновационные методы администрирования доменной зоны для обеспечения ее роста, а также стабильности, устойчивости и безотказности функционирования сети Интернет».

Стороны согласились, что вступление в APTLD открывает для Узбекистана новые стратегические возможности участия в глобальном диалоге по управлению развитием всемирной Сети, разработке передовой практики и подходов к международной повестке дня по таким ключевым проблемам, как информационная безопасность, борьба с киберпреступностью, соблюдение должного баланса между правами пользователей и требованиями национального законодательства, стимулирование развития электронного государства и онлайн бизнеса.

Для справки: APTLD (Asia Pacific Top Level Domain Association, Азиатско-тихоокеанская ассоциация национальных доменов верхнего уровня) – неправительственная некоммерческая организация, в состав которой входят более 50 интернет-регистратур стран Ближнего Востока, Азии, Океании, включая крупнейших представителей доменной индустрии: CNNIC (.cn, Китай), AUDA (.au, Австралия), NIXI (.in, Индия), VNNIC (.vn, Вьетнам), Координационный центр национального домена сети Интернет (.рф, Россия). APTLD функционирует как отраслевая площадка для обеспечения взаимодействия и обмена передовым опытом для администраторов доменов верхнего уровня региона, а также выработки стратегических решений по вопросам управления глобальным доменным пространством.

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