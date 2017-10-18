Cуды по гражданским делам Ферганской долины получили мультимедийное оборудование

13 октября 2017 года 15 межрайонным судам по гражданским делам Ферганской долины предоставлено 57 комплектов современной компьютерной техники, что позволит повысить эффективность использования национальной информационной системой электронного судопроизводства E-SUD.

В Ферганском межрайонном суде по гражданским делам состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию. В нем приняли участие заместитель председателя Верховного суда Республики Узбекистан — председатель судебной коллегии по гражданским делам Холмумин Ёдгоров, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в нашей стране Памела Спратлен, Постоянный координатор ООН, заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Узбекистане Фарид Караханов, сотрудники судов, эксперты USAID, а также представители средств массовой информации.

Новая техника была предоставлена в рамках совместного проекта Верховного суда Республики Узбекистан, Агентства США по международному развитию (USAID) и Программы Развития ООН «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане».

Мультимедийное оборудование на общую сумму $60 тыс. позволит подключиться к инновационной системы электронного судопроизводства E-SUD, что служит оптимизацию сроков рассмотрения дел и повышению доступа граждан к правосудию.

Система E-SUD разработана в 2013 году и тогда она функционировала только в одном пилотном суде. К сегодняшнему дню на тренингах по использованию системы Е-SUD обучено около 950 специалистов по всей стране и система функционирует во всех 75 судах по гражданским делам республики. После внедрения E-SUD примерно на 50% повысилась эффективность оказываемых услуг и полностью исключены случаи утраты или потери документации.

В рамках мероприятия гости посетили канцелярию суда и кабинет судьи, где воочию смогли ознакомиться со всеми этапами работы системы E-SUD. В завершение мероприятия презентованы подготовленные проектом практические пособия «Порядок обращения в гражданский суд», «Споры, вытекающие из трудовых отношений», «Судебная практика по спорам, вытекающих из брачно-семейных отношений» и «Руководство по составлению судебных решений».

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