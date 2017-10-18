Cуды по гражданским делам Ферганской долины получили мультимедийное оборудование
18 октября 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
13 октября 2017 года 15 межрайонным судам по гражданским делам Ферганской долины предоставлено 57 комплектов современной компьютерной техники, что позволит повысить эффективность использования национальной информационной системой электронного судопроизводства E-SUD.
В Ферганском межрайонном суде по гражданским делам состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию. В нем приняли участие заместитель председателя Верховного суда Республики Узбекистан — председатель судебной коллегии по гражданским делам Холмумин Ёдгоров, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в нашей стране Памела Спратлен, Постоянный координатор ООН, заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Узбекистане Фарид Караханов, сотрудники судов, эксперты USAID, а также представители средств массовой информации.
Новая техника была предоставлена в рамках совместного проекта Верховного суда Республики Узбекистан, Агентства США по международному развитию (USAID) и Программы Развития ООН «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане».
Мультимедийное оборудование на общую сумму $60 тыс. позволит подключиться к инновационной системы электронного судопроизводства E-SUD, что служит оптимизацию сроков рассмотрения дел и повышению доступа граждан к правосудию.
Система E-SUD разработана в 2013 году и тогда она функционировала только в одном пилотном суде. К сегодняшнему дню на тренингах по использованию системы Е-SUD обучено около 950 специалистов по всей стране и система функционирует во всех 75 судах по гражданским делам республики. После внедрения E-SUD примерно на 50% повысилась эффективность оказываемых услуг и полностью исключены случаи утраты или потери документации.
В рамках мероприятия гости посетили канцелярию суда и кабинет судьи, где воочию смогли ознакомиться со всеми этапами работы системы E-SUD. В завершение мероприятия презентованы подготовленные проектом практические пособия «Порядок обращения в гражданский суд», «Споры, вытекающие из трудовых отношений», «Судебная практика по спорам, вытекающих из брачно-семейных отношений» и «Руководство по составлению судебных решений».